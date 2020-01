Uncut Gems : découvrez pourquoi Adam Sandler a été boudé par les Oscars

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

Adam Sandler trop blagueur ? Malgré sa performance incroyable dans « Uncut Gems » des frères Safdie, l’acteur et producteur a été ignoré des nominations aux Oscars. Explications.

À l’image de plusieurs cérémonies de récompenses qui se sont tenues récemment, les Oscars 2020 n’échappent pas à la critique légitime d’un manque criant de diversité de genres et d’origines chez les différents nommés. Les femmes ont par exemple été passablement ignorées dans les catégories reines – meilleur film et meilleure réalisation -, soulignant ainsi la domination, encore, d’hommes blancs d’un certain âge. Concernant Adam Sandler, son absence dans la catégorie Meilleur acteur s’explique plus facilement. La raison principale serait une blague prononcée dans l’émission d’Howard Stern, que les votants de l’Académie n’aurait pas du tout appréciée.

Adam Sandler s’y voyait déjà

Le film des frères Safdie, Uncut Gems, sera disponible sur Netflix à partir du 31 janvier. Un bijou de cinéma, énergique et angoissant, enfin une fable sombre new-yorkaise dans laquelle Adam Sandler livre une performance exceptionnelle. Dès la diffusion de premiers extraits et sa présentation au Festival de Telluride en août 2019, il a été considéré comme le premier et principal concurrent de Joaquin Phoenix pour l’obtention de la statuette dorée. Après la sortie limitée du film aux US en décembre dernier, les critiques ont loué la prestation de l’acteur, mais il était déjà hors course. La faute à une déclaration malheureuse sur le plateau du Howard Stern Show, en date du 3 décembre :

Si je ne l’ai pas [la nomination], alors put*** je vais faire un nouveau film très nul exprès, pour tous vous faire ch***

C’était évidemment dit sur le ton de la blague, et dieu sait que Adam Sandler est versé dans la comédie, mais des votants de l’Académie des Oscars n’ont pas du tout apprécié. L’un deux, anonyme, a ainsi déclaré au New York Post :

Adam Sandler a été arrogant. C’est un manque de respect.

Une explication plus consensuelle a aussi émergé : l’Académie aurait tendance à récompenser des acteurs ayant déjà produit des performances remarquées. Terry Moore, acteur à la retraite et votant pour les Oscars, a ainsi expliqué :

Sa performance dans Uncut Gems est un tour de force. Il apparaît comme un très grand acteur, mais il fait aussi des comédies Netflix mielleuses qui sont vraiment idiotes… Malheureusement, les acteurs deviennent des marques. La marque Sandler ne rime pas avec « Oscar », mais celles de Leo DiCaprio et Jonathan Pryce oui.

Difficile d’être certain que l’Académie récompense une performance au regard d’une carrière, quand par exemple Rami Malek l’obtient pour Bohemian Rhapsody… Dans tous les cas, la première nomination d’Adam Sandler aux Oscars n’est pas pour tout de suite, et pas sûr qu’une performance comme celle d’Uncut Gems sera un jour rééditée…

Uncut Gems sort le 31 janvier sur Netflix, retrouvez la bande-annonce ci-dessous.