Jamais sorti au cinéma, ce drame intimiste avec Ryan Reynolds est dispo gratuitement

Jamais sorti au cinéma, le film "Under Pressure" avec Ryan Reynolds et Ben Mendelsohn est à découvrir gratuitement en streaming sur le site de France Télévisions.

Under Pressure avec Ryan Reynolds est dispo gratuitement

Chaque semaine, de nouveaux contenus cinématographiques arrivent sur la plateforme de streaming de France Télévisions, avec notamment des films inédits. C'est une nouvelle fois le cas cette semaine avec l'arrivée du long-métrage Under Pressure, jamais sorti au cinéma en France, et porté par un excellent duo d'acteurs : Ryan Reynolds et Ben Mendelsohn.

Sorti en 2015 aux États-Unis, ce film réalisé par Ryan Fleck et Anna Boden, nous plonge dans l'univers des joueurs compulsifs et des paris. Ce drame explore les conséquences de l'addiction au jeu à travers un road trip qui conduit ses personnages à travers le sud des États-Unis. Le film, loin des grandes productions hollywoodiennes, mise sur une approche plus intimiste et réaliste.

L'intrigue suit Gerry (Ben Mendelsohn), un homme d'âge moyen en difficulté, endetté à cause de son addiction au jeu. Au cours d'une partie de poker, il rencontre Curtis (Ryan Reynolds), un joueur plus insouciant et charismatique. Ensemble, ils décident de traverser les États-Unis pour se rendre à une grande partie de poker à La Nouvelle-Orléans, espérant que la chance leur sourira enfin. Le film se concentre sur leur voyage et sur la manière dont chacun des personnages tente de résoudre ses problèmes personnels tout en cherchant à renverser le cours de sa vie.

Jamais sorti au cinéma

Malgré un joli casting, Under Pressure n'a eu droit qu'à une sortie limitée au cinéma dans le monde. En France, il n'est sorti qu'en DVD en octobre 2016, après une présentation au Festival du cinéma américain de Deauville. En 2015, il avait été présenté au très prestigieux festival de Sundance aux États-Unis, où il avait été très bien accueilli. Sur Rotten Tomatoes, le film dispose d'une excellente moyenne de 91% de critiques positives, mais d'une note spectateurs largement inférieure, de 55%.

Pour le visionner gratuitement sur le site France.TV il vous suffit de vous abonner, et le tour est joué.