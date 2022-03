Une année difficile : le prochain film d'Éric Toledano et Olivier Nakache se dévoile

Le tandem formé par Éric Toledano et Olivier Nakache continue de séduire le public avec du cinéma populaire humain. Après le très bon "Hors Normes", on en sait plus sur leur prochain projet au titre qui résonne fortement avec ce que l'on a vécu dernièrement : "Une année difficile."

Retour au cinéma pour Toledano et Nakache avec Une année difficile Éric Toledano et Olivier Nakache sont désormais plus qu'habitués aux succès populaires avec leurs films qui parviennent sans cesse à embarquer le public. On pense forcément au carton Intouchables mais on peut aussi citer l'attachant Nos jours heureux, l'irrésistibles Le Sens de la fête ou dernièrement le touchant Hors Normes. Le sens de la fête © Gaumont / TF1 Films Production Après leur passage sur le petit écran avec En Thérapie, ils s'apprêtent à revenir dans les salles obscures avec une nouvelle proposition. Lors d'une interview donnée dans le JDD ces derniers jours, on peut en apprendre davantage sur leur prochain film. Celui-ci sera titré Une année difficile et il entend bien parler de l'époque si complexe que l'on traverse. Un film dans l'air du temps Les compères avouent avoir envie de parler de tout ce qui a chamboulé notre vie dernièrement. À commencer principalement par la crise sanitaire, qui a laissé des traces. On ne sait pas encore vraiment quelle sera la trame principale, Toledano et Nakache se contentent d'évoquer une envie de faire du cinéma "à l'italienne", avec des morceaux de comédie à l'intérieur. Autant dire qu'on n'a pas peur de leur faire entièrement confiance pour nous servir des personnages forts et pour briller par leur écriture. On connaît également les deux intéressés comme d'excellents directeurs d'acteurs. Ils comptent donc s'entourer de beaux noms pour les accompagner dans cette aventure. Pour l'heure, nous savons seulement que les deux rôles centraux seront tenus par Pio Marmaï et Alban Ivanov. Le premier n'a jamais tourné avec le duo pendant que le second a figuré au générique du Sens de la fête. La production débutera en mai prochain dans la capitale. Une sortie en 2023 pour Une année difficile est fortement probable. Si vous avez apprécié la première saison d'En Thérapie, la nouvelle arrivera aussi en mai, toujours sur Arte. ff