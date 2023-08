Une année difficile : un trailer drôle et touchant pour le nouveau film de Toledano et Nakache

Noémie Merlant, Pio Marmaï et Jonathan Cohen se battent contre les ravages de la surconsommation dans "Une année difficile". La nouvelle comédie d'Éric Toledano et Olivier Nakache se dévoile à travers une bande-annonce prometteuse.

Une année difficile : Pio Marmaï et Jonathan Cohen se lancent dans l'associatif

Quatre ans après Hors normes, Éric Toledano et Olivier Nakache font leur retour au cinéma avec Une année difficile. Dans cette nouvelle comédie du tandem derrière Intouchables et Le Sens de la fête, Pio Marmaï et Jonathan Cohen incarnent Albert et Bruno, tous deux surendettés. Au bout du rouleau, ils décident un jour de se rendre à la Ruche pour boire une bière (gratuite), afin de souffler un peu.

Dans cet espace associatif ouvert à tous, ils font la connaissance de militants et notamment du personnage incarné par Noémie Merlant, qui se bat contre les ravages de la surconsommation. Alors qu'ils prennent d'abord leurs actions et leurs réunions à la rigolade, Albert et Bruno se rallient progressivement à la cause de ces activistes écologistes.

Une année difficile ©Gaumont

Le trailer d'Une année difficile promet un long-métrage tendre et drôle, dans la continuité des précédents films de leurs auteurs. Les répliques de Jonathan Cohen font mouche tandis que la complicité entre Noémie Merlant et Pio Marmaï saute aux yeux sur ces images. Au casting, on retrouve également Mathieu Amalric, Luàna Bajrami et Grégoire Leprince-Ringuet.

Une année difficile est à découvrir au cinéma dès le 18 octobre 2023. En attendant, retrouvez la bande-annonce en tête d'article.