Une étude montre qu’aller au cinéma est bon pour la santé

Vous vouliez une bonne autre raison d’aller encore plus au cinéma à l’avenir ? Une étude britannique vient de prouver que se rendre dans les salles obscures avait un apport positif sur notre santé. Mais ce n’est pas une raison pour ne pas faire de sport à côté !

Tout le monde a son avis sur les salles de cinéma. L’expérience offre, sur le papier, des conditions impeccables pour découvrir pour la première fois une oeuvre de cinéma. On peut le dire de manière totalement objective. Mais une séance peut aussi rapidement se transformer en calvaire pour diverses raisons. Entre le comportement déplacé de certains spectateurs, les téléphones allumés et, évidemment, le prix que coûte l’accès aux salles de nos jours, on a vite fait de se dire qu’il vaut mieux attendre une sortie en vidéo pour voir le film avec quelques mois de retard. Qu’on se le dise, le cinéma est un vrai luxe. La facture peut grimper à vous en donner le vertige si vous vous rendez en famille à une séance. Qui plus y est si on ajoute des friandises et/ou la 3D !

Ça, c’était les mauvais points. The Times révèle une étude menée par les scientifiques de l’University College London dans laquelle est prouvé qu’il existe une très bonne raison de se rendre au cinéma. Regarder un film sur grand écran permet de travailler sur le cardio, qui est un exercice centré sur la fréquence cardiaque. Les amateurs de course savent à quel point le cardio est essentiel pour tenir longtemps durant l’effort. En soumettant le coeur à des émotions fortes, comme c’est le cas devant les événements d’un film, il se renforce. Alors, l’étude ne dit pas qu’aller au cinéma permet de se passer d’une activité physique régulière mais il est bon de savoir qu’on se fait du bien dans cette situation. Outre le coeur, c’est aussi le cerveau qui en ressort gagnant. Parce qu’une salle de cinéma nous coupe du monde extérieur et des distractions, nous permettant ainsi de se concentrer au maximum. Pour ce second point, il paraît évident que suivre un film aide à effectuer une gymnastique mentale pour décoder/rassembler/suivre ce qu’il se passe dans le scénario.

Aller au cinéma équivaut à de la marche rapide !

L’expérience menée par les scientifiques a convié une cinquantaine de cinéphiles à regarder le film Aladdin dans une salle. Les participants ont ensuite lu un roman. Durant ces deux moments, ils avaient sur eux des capteurs pour capter leur température corporelle en direct, leur rythme cardiaque et les réactions cutanées. C’est là qu’ils ont découvert que le rythme cardiaque variait entre 40 et 80% durant environ 45 minutes du film. Ces résultats sont équivalents à ceux obtenus lors d’une marche rapide. À l’avenir, si vous hésitez à vous rendre au cinéma, repensez à cette donnée et peut-être que vous vous laisserez tenter plus facilement par l’expérience.