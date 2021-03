Une étude vient de déterminer qui était le conducteur le plus dangereux du cinéma

Les voitures sont régulièrement employées dans le cinéma d'action et elles permettent de redoubler d'inventivité pour satisfaire les amateurs de poursuites, cascades, et destructions en règle. Une étude vient de déterminer quel acteur était le plus dangereux au volant.

Le cinéma d'action et les voitures, une histoire d'amour

Le cinéma contient de nombreuses scènes cultes avec des voitures. Les poursuites à bord de véhicules sont toujours un bon moyen pour faire grimper la tension, en plus de relever des défis excitants sur le plateau. Certains osent aller plus loin que les autres, comme dans l'intro de 6 Underground sur Netflix ou bien avec l'improbable chasse dans Tyler Rake. Hormis ces exemples, comment ne pas parler de la franchise Fast and Furious ? On a vu tout et n'importe quand avec les différents épisodes déjà sortis et quelque chose nous dit que ceux restants risquent de mettre la barre encore plus haut.

Une étude menée par Srap Car Comparision vient de sortir, avec pour but de déterminer quel acteur était le conducteur le plus dangereux. Plusieurs stars qui opèrent dans le cinéma d'action ont été sélectionnées. Les filmographies respectives ont été passées au peigne fin afin de voir combien de véhicules étaient détruits par chaque acteur. On retrouve ainsi dans la liste des têtes attendues comme Keanu Reeves, Dwayne Johnson ou encore Tom Cruise. Mais aucun d'entre eux n'arrive à se hisser dans le top 3. Qui peut donc s'emparer des premières places ?

Un top 3 de luxe

Sur la plus basse marche du podium, c'est Arnold Schwarzenegger que l'on retrouve avec 52 bagnoles dégommées, dont 30 quand il était conducteur. Un sacré total, qui grimpe aussi haut grâce à Terminator 3. Rien que dans ce seul film, il en ajoute 13 à son palmarès. En seconde position arrive Bruce Willis, qui peut remercier les films Die Hard. Sur les 60 voitures bousillées à lui tout seul, 18 proviennent de la scène à Moscou dans Die Hard : belle journée pour mourir (en réalité plus de 130 voitures ont été utilisées sur le tournage rien que pour ce passage).

Puis, pour conclure, place au roi. Tout logiquement, c'est Vin Diesel qui s'empare de la couronne. 61 voitures ont été détruites par lui et il était conducteur dans 57 de ces cas ! Un bilan qui mérite amplement qu'on lui décerne le prix du conducteur le plus dangereux au cinéma. On doit reconnaître que l'ensemble de son oeuvre est remarquable mais il faut souligner qu'il ajoute 30 voitures détruites à son compteur rien qu'avec Fast and Furious 5. Les derniers films de la saga vont, nul en doute, lui permettre de conforter sa première place...