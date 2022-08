Une femme de notre temps : Sophie Marceau sort les armes dans la bande-annonce

Après avoir été à l'affiche du drame Tout s'est bien passé et la comédie romantique I Love America, Sophie Marceau sera bientôt de retour au cinéma dans le film noir Une femme de notre temps.

Dans ce long-métrage réalisé par Jean-Paul Civeyrac, l'actrice française interprète le rôle de Juliane, commissaire de police à paris, d'une grande intégrité morale. Mais lorsqu'elle découvre que son mari a une double vie, cela va la conduire à commettre des actes dont elle ne se serait jamais crue capable.

Les premières images du film dévoilent Sophie Marceau dans un rôle torturé et également physique. En effet, une des séquences marquantes de la bande-annonce montre l'actrice tirant à l'arc. Un moment charnière pour cette dernière lors du tournage, comme le confie le réalisateur dans le dossier de presse d'Une femme de notre temps :

Elle est très disponible, elle n’a pas le souci constant de son image, elle ne discute jamais de la mise-en-scène ou du nombre de prises. Le seul moment difficile pour elle, et qu’elle a manifesté, a été dans l’une des dernières scènes du film où elle doit tendre la corde de l’arc et ne plus bouger. On ne s’en rend pas compte mais cela réclame une grande force physique. Et elle a attendu longtemps pour me le dire, quand la fatigue a été vraiment là, c’est-à-dire quand l’aube approchait et que nous étions presque à la fin du tournage de cette nuit-là.