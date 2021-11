Une femme du monde : Laure Calamy en fille de joie dans la bande-annonce du film de Cécile Ducrocq

Après une inoubliable randonnée avec un âne dans "Antoinette dans les Cévennes", Laure Calamy sera bientôt une prostituée et mère d'un adolescent dans "Une femme du monde". Un rôle qui promet d'être intense et dont on découvre de premières images dans la bande-annonce.

Laure Calamy enchaîne Obtenir un César est autant une reconnaissance qu'une rampe de lancement. Parce que viennent avec la statuette un regain de notoriété et une exposition précieuse. Ainsi Laure Calamy, récompensée en 2021 pour son rôle dans Antoinette dans les Cévennes, va logiquement être à l'affiche de plusieurs films desquels elle sera l'attraction principale. On attend À plein temps, prévu pour mars 2022, et pour lequel elle a obtenu un prix d'interprétation à la Mostra de Venise 2021 (dans la catégorie Orizzonti). Aussi, L'Origine du mal de Sébastien Marnier, qui lui arrivera dans les salles en novembre 2022. Mais dans l'immédiat, on la verra dans le rôle d'une prostituée établie et indépendante dans Une femme du monde de Cécile Ducrocq, le 8 décembre 2021 au cinéma. Une femme du monde ©Tandem Un nouveau rôle intense et généreux Les images de la bande-annonce du film (en tête d'article) ne tournent pas autour du pot. D'emblée, Marie (Laure Calamy) donne sa profession à un conseiller bancaire. Il est gêné, elle pas du tout. C'est que Marie exerce ce métier depuis longtemps, en indépendante, elle a ses clients, sa routine. C'est un métier normal, ce que les autres ne perçoivent pas forcément. Elle a un fils Julien, doué pour la cuisine et qui voudrait devenir chef mais ne fait pas les efforts pour y parvenir. Marie souhaite l'inscrire dans une école privée prestigieuse, mais le ticket d'entrée est cher. Marie va donc, le temps de rassembler la somme nécessaire, se faire employer dans un boîte de "strip-tease" près de la frontière avec l'Allemagne... Drame familial, portrait moderne et engagé de femme, histoire de dignité... Une femme du monde semble, au vu de ces premières images, offrir un rôle total à Laure Calamy, où l'intensité se porte aussi bien sur le plan physique que psychologique. Réalisé par Cécile Ducrocq, dont il est le premier long-métrage, Une femme du monde offre par ailleurs un rôle important à Nissim Renard qui incarne Julien, le fils de Marie.