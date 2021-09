Une femme du monde : première bande-annonce avec Laure Calamy

Laure Calamy, l'une des têtes d'affiche de la série « Dix pour cent », se dévoile dans le premier trailer de « Une femme du monde », premier long-métrage de Cécile Ducrocq, qui se concentre sur le monde de la prostitution.

Laure Calamy : une carrière qui a le vent en poupe

Laure Calamy, vous la connaissez sans doute pour son incarnation de Noémie Leclerc dans l'excellente série Dix pour cent. Un rôle qui l'a faite exploser auprès du grand public, et qui lui permet maintenant de multiplier les opportunités. Pourtant, ça fait plus de dix ans que la comédienne apparaît à l'écran.

Elle débute sa carrière en 2009 dans Bancs Publics (Versailles rive droite) de Bruno Podalydès. Elle enchaîne ensuite les petits rôles (Un monde sans femmes, 9 mois ferme, Un plan parfait, Sous les jupes des filles, etc...). Depuis le succès de Dix pour cent, sa carrière subit une accélération impressionnante. Elle était, ces dernières années, à l'affiche de Mademoiselle de Joncquières, Sibyl, Louloute, la série La Flamme, Garçon Chiffon et surtout Antoinette dans les Cévennes.

Marie (Laure Calamy) - Une femme du monde ©TANDEM

Elle sera donc, le 8 décembre prochain, à l'affiche de Une femme du monde de Cécile Ducrocq. Après trois courts-métrages, cette dernière signe ici son premier long-métrage. Également scénariste sur la série Dix pour cent, elle risque de créer prochainement l'événement avec la série L'Opéra.

Une femme du monde racontera le destin d'une femme, mère d'un enfant de 17 ans, qui se prostitue depuis plus de 20 ans à Strasbourg, pour gagner sa vie. Pour assurer l'avenir de son fils, Marie veut lui payer des études. Mais pour ça, il faut de l'argent, et vite !

Une première bande-annonce pour Une femme du monde

La première bande-annonce, tout en retenue, promet une œuvre pertinente et réaliste sur le milieu de la prostitution. Un teaser qui ne révèle certes pas grand chose de l'intrigue, mais propose une ambiance visuelle assez intéressante. Une femme du monde fait par ailleurs suite au court-métrage La Contre-allée, sorti en 2016, réalisé par Cécile Ducrocq et porté par Laure Calamy, récompensé aux César, qui se déroulait donc dans le monde de la prostitution. Une femme du monde est attendu le 8 décembre prochain dans les salles obscures. On vous laisse en attendant avec la bande-annonce (en une d'article).