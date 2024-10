Une femme en jeu : l'incroyable histoire vraie derrière le film Netflix

Le film Netflix de et avec Anna Kendrick "Une femme en jeu" est basé sur l'histoire vraie du tueur en série américain Rodney Alcala qui avait participé à la version américaine de l'émission "Tournez Manège" dans lequel il avait séduit une candidate : Cheryl Bradshaw.

Une femme en jeu : le premier film d'Anna Kendrick

Après avoir mené une brillante carrière de comédienne, Anna Kendrick passe pour la première fois derrière la caméra pour le film Netflix Une femme en jeu, qui vient d'arriver sur la plateforme de streaming. Dedans, elle incarne Cheryl Bradshaw, une jeune femme qui participe à la version américaine de "Tournez Manège" dans les années 1970.

C'est sur le plateau qu'elle fait la connaissance de Rodney Alcala (incarné par Daniel Zovatto), un des participants, pour lequel elle a un coup de cœur. Cette histoire est basée sur la sordide histoire vraie du tueur en série Rodney Alcala, qui a réellement participé à cette émission, et fait la rencontre de Cheryl.

L'histoire vraie de Rodney Alcala

Rodney Alcala, né le 23 août 1943 à San Antonio, Texas, est l'un des tueurs en série les plus notoires des États-Unis. Il a laissé derrière lui une série de crimes s'étalant sur plusieurs décennies. Alcala a grandi dans une famille hispanique avant que son père ne les abandonne, poussant sa mère à déménager avec lui et ses sœurs à Los Angeles. Brillant élève, il obtient une bourse pour étudier le cinéma à l'UCLA, mais son intelligence cachait une personnalité profondément perturbée.

En 1968, Alcala est arrêté pour la première fois après avoir enlevé et agressé une fillette de huit ans, Tali Shapiro, à Hollywood. Un témoin ayant signalé le crime à la police a permis de sauver l'enfant, mais Alcala a réussi à s’enfuir avant son arrestation. Il a alors vécu plusieurs années sous un faux nom à New York, où il a étudié le cinéma à l’Université de New York (et aurait même été l'élève de Roman Polanski). Malgré une apparente réinsertion, Alcala a continué à traquer des victimes.

Ses meurtres ont suivi un schéma souvent similaire : il séduisait des femmes, leur promettait des portraits artistiques, puis les tuait violemment, les agressant sexuellement avant ou après leur mort. Alcala avait un modus operandi cruel, torturant parfois ses victimes avant de les achever. Les enquêteurs ont retrouvé des centaines de photographies de femmes et de jeunes filles non identifiées dans un compartiment de stockage appartenant à Alcala, ce qui laisse penser qu'il pourrait avoir commis beaucoup plus de crimes que ceux pour lesquels il a été inculpé.

Rodney Alcala a été arrêté en 1979 pour le meurtre de Robin Samsoe, une jeune fille de 12 ans disparue en Californie. Des témoins ont vu Alcala en train de lui parler peu avant sa disparition. Il a été condamné à la peine de mort en 1980, mais ses condamnations ont été annulées à plusieurs reprises en raison de vices de procédure, ce qui a prolongé son temps dans le couloir de la mort. Ce n’est qu’en 2010 qu'il a finalement été reconnu coupable de cinq meurtres et condamné à nouveau à la peine capitale. Les enquêteurs ont pu lier Alcala à plusieurs autres meurtres grâce à l'ADN, incluant des victimes dans l'État de New York.

En prison, Alcala a montré un comportement bizarre, notamment en se représentant lui-même lors de ses procès, posant des questions étranges aux témoins et se défendant de manière incohérente. En dépit de sa condamnation à mort, il est décédé de causes naturelles le 24 juillet 2021 à l'âge de 77 ans, dans une prison de Californie.

Les vraies images de sa participation à Tournez Manège

En 1978, Rodney Alcala participe à l'émission de télévision "The Dating Game" (l'équivalent américain de "Tournez Manège"), alors qu'il est déjà en pleine série de meurtres. Cette participation est souvent citée comme l'un des aspects les plus troublants de sa personnalité publique, car elle montre à quel point il pouvait paraître charmant et charismatique tout en menant une double vie de tueur en série.

Dans l'émission, Alcala se présente comme un photographe professionnel, passionné par la nature et les voyages. Il est l'un des trois candidats sélectionnés pour répondre aux questions de Cheryl Bradshaw, une jeune femme venue chercher l'amour. Sa manière de parler et son aisance face aux caméras le rendent immédiatement populaire auprès du public, et il finit par remporter le jeu.

Les véritables images de l'émission sont à découvrir ci-dessous :

Cependant, ce qui est frappant, c’est que Cheryl Bradshaw, bien qu’elle ait choisi Alcala à la fin de l'émission, décide finalement de ne pas poursuivre avec lui après avoir ressenti une profonde inquiétude. Dans des interviews postérieures, Bradshaw explique qu'elle a trouvé Alcala "glauque" et qu'il l’avait mise mal à l’aise lors de leurs premiers échanges en coulisses. Intuitivement, elle a refusé de sortir avec lui, une décision qui, selon beaucoup, lui a probablement sauvé la vie.