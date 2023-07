Hollywood à l'arrêt ? Une grève massive des acteurs et actrices est imminente

L'industrie du cinéma américain, déjà touchée par la grève des scénaristes, se dirige vers un arrêt brutal. En effet, le SAG-AFTRA, principal syndicat d'actrices et d'acteurs, devrait entrer en grève à partir du jeudi 13 juillet 2023.

Les acteurs et actrices rejoignent les scénaristes

C'est un événement historique qui se prépare aux États-Unis. Alors que la grève des scénaristes membres de la WGA est encore en cours, ceux-là devraient être rejoints par leurs collègues actrices et acteurs. En effet, les négociations de contrats entre le principal syndicat d'interprètes, SAG-AFTRA, et la principale association de sociétés de production et de distribution audiovisuelle américaines, l'AMPTP, se sont terminées sans trouver un accord. En conséquence, une grève conduite par la SAG-AFTRA devrait débuter jeudi 13 juillet 2023 dans la matinée de la côte Ouest américaine.

WGA Strike ©DAVID MCNEW/GETTY IMAGES

Le moment est historique à Hollywood, puisque ce sera la première grève d'acteurs depuis 1980, et la première grève conjointe avec les scénaristes depuis 1963. L'enjeu pour le syndicat des acteurs, qui compte plus de 160 000 membres, était de renouveler le contrat pluriannuel qui lie ses membres aux studios de cinéma et de télévision, représentées par l'AMPTP. Selon les sources du Los Angeles Time, les points de conflit critiques, et il semblerait donc non résolus, concernent les accords de rétribution avec les entreprises de streaming, et l'encadrement du recours à l'intelligence artificielle.

La période de négociations devait se terminer le 30 juin. Elle a été prolongée jusqu'au 12 juillet dans l'espoir de trouver un accord. C'est raté, et la grève est maintenant quasi acquise.

Quelles conséquences à Hollywood ?

En plus des projets déjà impactés par la grève des scénaristes, une grève du syndicat SAG-AFTRA aurait l'effet immédiat de perturber et/ou interrompre un grand nombre de productions en tournage. Cela concerne les productions américaines, mais aussi toute production étrangère à laquelle prendraient part un ou des membres du syndicat.

En plus des tournages, en cas de grève, la promotion et la présence des artistes sur les tapis rouges sont interdites. Les cérémonies de récompenses et les festivals sont aussi concernés. Par exemple, la cérémonie des Emmy Awards, qui doit se tenir le 18 septembre 2023, serait très probablement repoussée.

Côté planning et programmation des chaînes de télévision, comme des films en salles, c'est évidemment un bouleversement de grande ampleur qui se prépare...