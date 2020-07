Une incroyable salle de cinéma futuriste pourrait ouvrir en France l'année prochaine

L'entreprise Oma Cinema est en train de plancher sur un concept de salle de cinéma futuriste qui n'est pas sans rappeler la chambre du Sénat Galactique dans la prélogie "Star Wars". S'il venait à voir le jour, notre façon de voir les films serait quelque peu différente.

La salle de cinéma du futur ?

Comment révolutionner structurellement ce temple qu'est la salle de cinéma ? Un défi pas si simple qu'Oma Cinema tente pourtant de relever. Pierre Chican, le fondateur de l'entreprise spécialisée dans l'architecture des lieux dédiés au cinéma, veut rendre l'expérience encore plus immersive et agréable. Pour ce faire, c'est une nouvelle forme de salle qui pourrait voir le jour, ici, en France. L'objectif derrière est de créer une "expérience verticale immersive" avec des sièges placés dans des sortes de plateformes en face de l'écran. Ceci permettra à tous les spectateurs d'avoir la meilleure place possible, sans véritable différenciation entre eux dans le ressenti. Le concept se montre dans une petite vidéo qui donne sacrément envie. On y voit autant l'intérieur de la salle que l'extérieur, avec ces portes d'accès séparées et les parties communes où on peut se ravitailler en friandises et boissons.

Tout ça paraît très futuriste mais c'est l'année prochaine que la première salle pourrait ouvrir. Mieux, Oma propose aux exploitants une formule qui se module en fonction de leurs exigences/de leur place. En se baladant sur leur site, on y voit un exemple d'une salle avec des plateformes au-dessus de rangées plus traditionnelles. Le concept est tentant rien que pour voir si les sensations sont différentes mais est-ce que des salles vont prendre le risque financier en ces temps incertaines ? La crise du coronavirus a largement ralenti et impacté les exploitants, avec des répercussions qui pourront se faire sentir sur la durée.

Un design qui rappelle Star Wars

Comme nous, vous avez forcément pensé à la prélogie Star Wars en voyant le design des plateformes. On a l'impression que la firme s'est inspirée de la disposition de la chambre du Sénat Galactique. Lieu où le méchant Palpatine s'illustre, avec notamment un combat spectaculaire contre Yoda dans La Revanche des Sith. Même si on ne peut pas affirmer que le travail de George Lucas a servi de référence, il reste drôle de voir qu'un film de science-fiction arrive à rejoindre notre réalité d'une certaine manière.