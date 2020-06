Une intelligence artificielle obtient le premier rôle d'un film de SF

Un film de science-fiction va une nouvelle fois mettre en scène une intelligence artificielle. Mais cette fois avec une vraie I.A pour jouer ce rôle. Nommée Erica, elle a été développée et travaillée pour évoluer en fonction de son personnage. Le film est titré "b" et dispose d'un budget estimé à 70 millions de dollars.

Une I.A devient actrice

Terminator, Matrix, Westworld... Nombreuses sont les œuvres audiovisuelles (sans parler de la littérature ou du jeu vidéo) qui nous ont avertis sur les dangers de l'intelligence artificielle. On devrait avoir compris désormais que les robots auront notre peau ! Et pourtant, l'humain continue de travailler dessus et de l'améliorer pour qu'un jour les machines nous remplacent. Espérons qu'alors un Néo ou une Sarah Connor vienne un jour nous sauver... Blague à part, avant d'en arriver là, c'est d'abord au sein de l'industrie cinématographique qu'une intelligence artificielle va faire ses débuts. Comme le révèle The Hollywood Reporter, une "machine" serait en passe de tenir le rôle principal d'un long-métrage de science-fiction, dont le budget est déjà estimé à 70 millions de dollars. Bien que le projet n'ait pas encore de réalisateur, des scènes avec l'I.A ont déjà été filmées. Les producteurs espèrent pouvoir tourner le reste en Europe en juin 2021.

Ex Machina dans la vraie vie

Le film, titré pour le moment b, suivra un scientifique qui développe un programme pour améliorer l'ADN humain. Ses recherches l'amènent à créer Erica, une intelligence artificielle qui parvient à s'échapper. Si cette histoire, imaginée par Eric Pham, Tarek Zohdy et Sam Khoze, rappelle notamment Ex Machina d'Alex Garland, l'originalité vient du fait que cette Erica existe bel et bien dans la vie réelle. Elle a été créée par Hiroshi Ishiguro et Kohei Ogawa, deux scientifiques japonais qui étudient la robotique. Ces derniers se sont inspirés des méthodes d'acting pour permettre à cette I.A d'évoluer, comme l'explique Sam Khoze :

Dans certaines méthodes d'acting, les acteurs utilisent leurs propres expériences de vie pour créer leur rôle. Mais Erica n'a aucune expérience de vie. Elle a été créée à partir de zéro pour jouer le rôle. Nous avons dû simuler ses mouvements et ses émotions à travers des séances individuelles, nous avons contrôlé la vitesse de ses mouvements, parlé de ses sentiments et encadré le développement du personnage et le langage corporel.

Concrètement, on est là en plein dans la série Westworld qui met notamment en scène des conversations entre un créateur humain (Arnold) et une androïde (Dolores). Fascinant ou inquiétant ? A vous de voir...