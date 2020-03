Une Journée en Enfer lundi 23 mars sur W9 : pourquoi John McClane n’aurait jamais dû se retrouver à New York ?

« Une journée en enfer » (Die Hard 3), diffusé lundi 23 mars 2020 sur W9, est sans aucun doute l’un des meilleurs fims d’action jamais tournés à New York. Le réalisateur John McTiernan se sert parfaitement de la topographie de la ville, et lance Bruce Willis et Samuel L. Jackson dans une course effrénée pour empêcher plusieurs attentats. En résulte un buddy movie extrêmement efficace, mais qui ne devait pourtant pas ressembler à cela.