Une nuit en enfer a 25 ans : les secrets de la danse de Salma Hayek

En 1996 sortait "Une nuit en enfer" de Robert Rodríguez. Un film devenu culte avec notamment George Clooney et Quentin Tarantino. Salma Hayek est également présente et offre une danse mémorable avec un python. Une séquence difficile à tourner pour elle.

Une nuit en enfer, un classique de Robert Rodríguez

Après le succès de Desperado, Robert Rodríguez enchaîne avec le film d'horreur Une nuit en enfer en 1996. Un film qui a à la fois la patte visuelle du réalisateur, et le style déjanté de Quentin Tarantino. Normal, ce dernier est au scénario et devait même réaliser le film. Finalement, c'est bien Robert Rodríguez qui met en scène la cavale de deux frères après un braquage.

Durant leur fuite, ils prennent en otage un ancien pasteur et ses deux enfants avant d'atterrir au "Titty Twister", un bar miteux près de la frontière mexicaine. Un lieu qui s'avère plus dangereux qu'ils ne l'imagine, puisqu'il s'agit en réalité d'un repère de vampires.

Une nuit en enfer ©Miramax

Une nuit en enfer n'a pas eu un grand succès à sa sortie. Et ce en dépit d'un casting impressionnant. Celui-ci se compose notamment de George Clooney, Quentin Tarantino, Harvey Keitel, Juliette Lewis, Salma Hayek, et Danny Trejo. Le film est tout de même devenu culte par la suite et a même eu droit à une adaptation en série.

Une séquence de danse mythique

Si on se souvient encore aujourd'hui d'Une nuit en enfer, c'est notamment pour la scène de danse de Salma Hayek. Alors que les protagonistes principaux sont dans la bar, Salma Hayek se présente soudain sur la piste de danse en bikini et avec un python sur les épaules. Les premières notes de guitare du morceau After Dark de Tito & Tarantula se font entendre et la voilà qui se lance dans une danse lascive accompagnée de quelques jets de flammes.

Une séquence envoûtante qui laisse bouche bée l'audience présente dans le bar. On atteint même un sommet d'érotisme lorsqu'elle verse une bière sur sa jambe et pose son pied dans la bouche de Tarantino pour la lui faire boire. Vous pouvez revoir la séquence ci-dessous :

Salma Hayek face à sa phobie

Si le résultat de la séquence est réussie, sa préparation fut particulièrement difficile pour Salma Hayek. En effet, la comédienne a une phobie des serpents. Dès la lecture du scénario elle sentit donc qu'elle ne pourrait pas y arriver. Mais Quentin Tarantino insista pour qu'elle accepte le rôle, allant jusqu'à prétendre que Madonna était prête à prendre.

Je lui ai dit "Non, je ne peux pas, je ne peux pas, c’est ma plus grosse phobie". Alors il m'a dit "Madonna le ferait, elle. Je lui ai déjà parlé et elle serait partante pour danser avec le serpent".

Salma Hayek a donc accepté de jouer cette scène d'Une nuit en enfer. Mais elle a d'abord travaillé avec des thérapeutes pendant deux mois pour surmonter sa peur. Malheureusement pour elle, le jour du tournage, le serpent fit sa mue. La comédienne se retrouva alors avec la peau du serpent entre les mains. Un moment terriblement angoissant pour elle qui relança sa phobie. Ce qui n'empêcha pas la séquence d'être mise en boîte.

Une nuit en enfer ©Miramax

Enfin, pour ce qui est de la chorégraphie de la danse, Robert Rodriguez a préféré laisser l'actrice totalement libre. Il lui a simplement dit de ressentir la musique. Une improvisation de Salma Hayek qui rend la séquence totalement fluide. Le réalisateur a d'ailleurs réutilisé cette méthode par la suite avec Jessica Alba dans Sin City (2005).