Netflix : gros flop au box-office, ce film prend sa revanche et se classe premier du Top

Encore un flop au box-office qui a droit à une seconde vie sur Netflix ! Cette comédie dramatique s'est directement imposée en tête du Top 5. "Une Robe pour Mrs. Harris" compte notamment à son casting Lesley Manville, Isabelle Huppert, Jason Isaacs, Lambert Wilson ou encore Lucas Bravo.

Une Robe pour Mrs. Harris s'impose sur Netflix

Il arrive fréquemment que des films passés sous le radar lors de leurs sorties en salles, se voient offrir une seconde chance grâce à leur arrivée sur Netflix. C'est une nouvelle fois le cas avec Une Robe pour Mrs. Harris sorti en novembre 2022, qui est actuellement à la première place des films les plus visionnés sur Netflix France.

Cette comédie dramatique réalisée par Anthony Fabian avait connu un gros échec au box-office mondial, avec seulement 31 millions de dollars de recettes (dont 6 millions au Royaume-Uni), pour un budget estimé à 13 millions. En France, le film n'avait attiré que 68 000 spectateurs dans les salles obscures.

Isabelle Huppert et Lambert Wilson au casting

Basé sur le roman de 1958 Mrs. 'Arris Goes to Paris de Paul Gallico, le film narre l'histoire d'Ada Harris (incarné par Lesley Manville), une femme de ménage londonienne des années 1950 qui, après avoir économisé pendant des années, décide de réaliser son rêve d'acheter une robe haute couture de la prestigieuse maison Dior à Paris.

Le film se distingue par sa reconstitution soignée de l'époque, avec des costumes et des décors qui recréent fidèlement le Paris des années 50 et l'univers luxueux de la haute couture. La direction artistique et les costumes jouent un rôle clé dans le film, soulignant le contraste entre la vie modeste de Mrs. Harris à Londres et le glamour de la haute société parisienne.

Aux côtés de Lesley Manville, on retrouve, entre autres, Jason Isaacs, Lambert Wilson, Lucas Bravo et Isabelle Huppert. Cette dernière incarne la méchante du film, gardienne du temple Dior à Paris, qui fait mouche avec ses répliques acérées.

Dans une interview accordée à Vogue, la comédienne française légendaire avait déclaré à propos du film Une Robe pour Mrs. Harris :