Une vente aux enchères incroyable permet d'acquérir des objets cultes du cinéma

Préparez votre portefeuilles, une vente aux enchères exceptionnelle va se dérouler à la fin du mois de juin. Plus de 1000 articles en rapport avec le cinéma vont être proposés aux acheteurs. Il y en aura pour tous les goûts avec un paquet d'objets qui vont sûrement susciter des convoitises.

Une vente aux enchères événement

Les produits dérivés des films font souvent le bonheur des fans, qui veulent prolonger leur passé avec des éléments matériels. On en trouve chez des revendeurs spécialisés ou dans la grande distribution. Mais il existe une étape supérieure : l'acquisition d'objets ayant servi sur des tournages. Un marché différent, où les sommes exigées sont plus importantes. Ce qui est compréhensible, la rareté se paie toujours. Si vous cherchez à posséder des éléments de la sorte, ce qui va suivre a des grandes chances de vous intéresser ! La célèbre société Prop Store spécialisée dans la revente d'objets originaux liés au cinéma et à la télévision va ouvrir une grande vente aux enchères, l'Entertainment Memorabilia Live Auction. Cet événement va se tenir du 29 juin au 1er juillet.

L'impressionnant catalogue, accessible à tout le monde, va faire tourner la tête des cinéphiles. On en trouve pour tous les goûts, à des prix souvent élevés. Il est aussi tout à fait possible de dénicher des objets moins chers. Par exemple, deux bobines 35mm du trailer d'Indiana Jones et la Dernière Croisade vont être proposées à une mise de départ de 200 dollars. Mais, qu'on se le dise, le plus excitant est ce qui coûte cher.

Des objets d'exception à acheter

Avec plus de 1300 lots au total, un tas de films cultes sont concernés. Parmi les pièces qui font rêver, on trouve un costume de Xénomorphe porté lors du tournage d'Alien vs. Predator (5000 dollars de mise de départ), le vrai chapeau porté par Harrison Ford dans Indiana Jones et le Temple maudit (mise de départ 75 000 dollars, pour une estimation entre 150 et 250 000 dollars), le masque de Ghostface utilisé dans le premier Scream (5000 dollars de mise de départ) ou encore les sabres d'Obi-Wan et Anakin dans La Revanche des Sith (mise de départ à 20 000 dollars et des premières offres à 25 000 dollars ont déjà été faites).

Entertainment Memorabilia Live Auction ©Prop Store

Comme vous avez pu le constater avec ces exemples, les franchises les plus populaires du cinéma américain sont au rendez-vous. De Star Wars à Harry Potter, en passant par Terminator, DC ou encore Le Seigneur des anneaux. À défaut d'acheter quoi que ce soit, il vous reste la possibilité de vous perdre dans le catalogue qui, lui, est gratuit.