Ce film avec Anthony Hopkins tiré d'une bouleversante histoire vraie arrive bientôt en France

Anthony Hopkins incarne Sir Nicholas Winton, surnommé le "Schindler anglais" dans le film "Une vie" attendu le 21 février en France. La bande-annonce dévoilée aujourd'hui nous promet un biopic bouleversant sur ce héros du XXe siècle.

Une vie : Anthony Hopkins est le "Schindler anglais"

Attendu dans les salles françaises le 21 février prochain, le film Une Vie porté par Anthony Hopkins, raconte la véritable histoire de Sir Nicholas Winton, surnommé le "Schindler anglais" qui, avant le début de la Seconde Guerre mondiale, a sauvé 669 enfants tchécoslovaques, dont beaucoup de juifs, d'une mort certains dans les camps de concentration nazis. À cette époque-là, la Tchécoslovaquie était en effet occupée par l'Allemagne nazie.

Il a organisé le transport, en train, de ces centaines d'enfants, qui ont été accueillis par des familles en Angleterre. Malheureusement, le dernier train, qui devait transporter 250 enfants, a été annulé après le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Beaucoup de ces enfants ont péri dans les camps.

L'histoire de Sir Nicholas Winton est particulièrement bouleversante, car il n'avait jamais raconté cet acte héroïque de sa vie à ses proches. C'est par hasard que sa femme découvre, en 1988, ce que son mari a fait. Invité lors d'une émission sur la BBC cette même année, il découvre alors, bouleversé, que certains enfants qu'il a sauvés, se trouvent dans le public. Cette séquence a fait le tour du monde, et la bande-annonce de Une vie, la met également en avant :

Un excellent démarrage en Angleterre

Déjà sorti au Royaume-Uni, le film porté par Anthony Hopkins a connu un excellent démarrage, avec plus de quatre millions de dollars de recettes engrangées pour son premier week-end. Ainsi, il a fait mieux que Killers of the Flower Moon, ou encore The Fabelmans. Il faut dire que Sir Nicholas Winton, anobli par la Reine Elizabeth II en 2003, est une figure très connue outre-Manche.

Son décès en 2015, à l'âge de 106 ans, avait ému la nation entière, et le premier ministre de l'époque, David Cameron, lui avait rendu hommage en déclarant :