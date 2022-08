Une vie ou l'autre : que comprendre de la fin du film Netflix avec Lili Reinhart ?

Lili Reinhart porte la comédie dramatique Netflix "Une vie ou l'autre", un film extrêmement positif qui montre deux parcours différents pour une finalité heureuse.

Une vraie douceur avec Lili Reinhart

Vous avez envie d'une comédie dramatique rafraîchissante ? Ne cherchez plus, Une vie ou l'autre est fait pour vous ! Dans ce film Netflix réalisé par Wanuri Kahiu, on retrouve la pétillante Lili Reinhart dans un double rôle. En effet, l'actrice interprète Natalie qui, la veille de son diplôme, décide de faire l'amour avec son meilleur ami, Gabe. Une histoire d'un soir qui va donner lieu à deux avenirs différents pour la jeune fille.

Car Natalie va faire un test de grossesse. Et dans une première version, le résultat sera négatif. Elle pourra alors partir tranquillement pour Los Angeles et tenter de devenir une artiste dans le monde de l'animation. Mais dans une autre version, le résultat sera positif. Elle retournera alors vivre chez ses parents, et gardera son enfant en mettant de côté son rêve professionnel.

Une vie ou l'autre ©Netflix

Une vie ou l'autre présente ces deux mondes en parallèle. On passe ainsi constamment de la "Natalie en bleu", qui déprime avant et après sa grossesse, à la "Natalie en rose", installée à Los Angeles et pour qui la vie n'est également pas si facile. En effet, pour bien différencier ces deux destins, on retrouve ces deux couleurs dans les décors et dans les tenues de Natalie. Selon son histoire, la jeune femme porte ainsi constamment une tenue aux teintes bleue ou rose, que ce soit avec un t-shirt ou une robe. Ou de manière plus subtile, avec un foulard ou encore du vernis à ongles.

Mais plus le film avance, et plus ces deux couleurs se rejoignent, s'ajoutent l'une chez l'autre (comme lors de la babyshower où se rend la "Natalie en rose"). Une manière, d'après nous, d'annoncer délicatement la conclusion du long-métrage.

La fin d'Une vie ou l'autre

Les deux parcours empruntés par Natalie sont semés d'embûches et de difficultés. On s'attache ainsi autant aux deux versions. On notera néanmoins avant tout la représentation pertinente de la vie d'une jeune maman et de la dépression post-partum. De plus, alors que le droit à l'avortement aux Etats-Unis a récemment été révoqué, Une vie ou l'autre ne va en aucun cas dans ce sens, mais est pour laisser le choix aux femmes (ici Natalie).

Une vie ou l'autre ©Netflix

La finalité du film va également dans ce sens, car dans les deux cas, Natalie parvient à atteindre ses objectifs et à avoir une vie heureuse. Dans la version bleue, elle se met enfin en couple avec Gabe et a pu s'inspirer de son expérience de jeune maman pour se remettre à dessiner, lui permettant même de participer à un panel au festival SXSW. Dans la version rose, elle renoue avec Jake (son petit ami à Los Angeles), réalise son court-métrage d'animation et le présente également à SXSW.

Une vie ou l'autre ©Netflix

Le film se termine avec ces deux Natalie qui retournent dans la maison où elle fit le test de grossesse. Elle se regarde dans le miroir, et se dit à elle-même que tout va bien. Ainsi, en revenant, pour le dernier plan film, à la jeune Natalie qui s'apprête à découvrir si oui ou non elle est enceinte, le film nous dit que peu importe le chemin emprunté, tout ira bien. On nous laisse alors choisir en quelque sorte notre propre version, sachant que les deux auront une finalité heureuse. Un discours extrêmement positif qui semble avoir touché une bonne partie des abonnés Netflix.