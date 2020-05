Unhinged : Russell Crowe pète un plomb dans la bande-annonce

Le 2 septembre prochain, Russell Crowe sera de retour sur le devant de la scène dans un rôle étonnant. Il apparaît dans la peau d'un harceleur dérangé dans la bande-annonce intrigante de « Unhinged ».

Ces dernières années, Russell Crowe est un peu plus absent des écrans. Moins bankable que dans ses jeunes années, il tourne dans moins de productions. Heureusement pour ses fans il parvient encore à trouver quelques rôles importants par exemple dans les récents The Nice Guys, La Momie ou encore Boy Erased. Dernièrement, il apparaît également dans la série The Loudest Voice.

Mais il sera prochainement de retour sur grand écran dans Unhinged. Réalisé par Derrick Borte, le long-métrage raconte comment un homme harcèle une femme et son enfant sans raison apparente. Avec ce sujet, le cinéaste veut remettre au goût du jour les films de stalker.

Russell Crowe dans un rôle inédit

Russel Crowe interprétera un dangereux harceleur dans le futur film Unhinged. Un rôle assez inattendu pour l'acteur davantage habitué aux personnages gentils. Ici, il stalke une pauvre mère et son fils jusqu'à l’asphyxie totale.

Tout débute pourtant par une journée normale. Caren Pistorius incarne la mère du jeune Gabriel Bateman. Ils sont bloqués dans les bouchons quand elle perd son sang froid et klaxonne violemment une voiture devant elle. Mais voilà qu'elle a embêté le mauvais gars. Unhinged, en plus de raconter un survival nerveux et sous tension rappelle également Chute Libre. Notamment dans sa manière d'aborder la rupture psychologique de ses personnages. Un trop plein de pression qui entraîne un pétage de câble en bonne et due forme.

Unhinged est attendu le 2 septembre prochain dans nos salles de cinéma. Le reste du casting se compose notamment de Caren Pistorius, de Jimmi Simpson et du jeune Gabriel Bateman. Unhinged est réalisé par Derrick Borte, l'homme derrière La Famille Jones.