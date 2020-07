Universal prêt à distribuer le film dans l'espace avec Tom Cruise

L'intrépide Tom Cruise se lance le plus gros challenge de sa carrière en voulant tourner un film de fiction dans l'espace, avec la participation de la NASA et de SpaceX. Un projet ambitieux, qui intéresse Universal. Le studio pourrait participer à cette expérience sans précédent.

Tom Cruise vers l'infini et au-delà

Le cinéma moderne et les technologies permettent aujourd'hui de tout inventer. Mais pourquoi s'imposer un tournage en studio quand on peut directement se rendre dans l'espace ? Pour Tom Cruise, la question se pose et l'acteur veut laisser sa trace dans l'industrie en étant la tête d'affiche d'un film qui se tournera bien là-haut, au-dessus de nos têtes. Ce film, sans titre encore, sera réalisé par Doug Liman, avec qui l'acteur a déjà tourné Edge of Tomorrow et Barry Seal : American Traffic. Un tel projet demande des ressources et la participation de gens compétents dans le domaine spatiale. Pas de panique ! La crème de la crème est à bord, avec la NASA et SpaceX (la société d'Elon Musk ndlr) qui participent. Si le scénario n'est pas encore connu, on sait que le tournage se déroulera sur la Station spatiale internationale. Il devrait s'agir d'un film d'aventure assez réaliste (à priori, pas d'aliens ou de bestioles conviées).

Universal pour soutenir ce projet fou ?

Variety rapporte que Universal serait sur le coup pour essayer d'acquérir ce film. Une production de fiction tournée dans l'espace, c'est une première et on se doute qu'un gros studio aimerait être associé à ça. L'argument promotionnel est énorme, si en plus on ajoute à ça la popularité de Tom Cruise. L'acteur, qui sera aussi producteur, pourrait prendre dans sa poche entre 30 et 60 millions de dollars d'après des estimations. Quant au budget total, le média américain rapporte qu'on irait au minimum dans les 200 millions de dollars. Mais cette projection qualifiée "d'optimiste" risque d'être dépassée si on tente d'englober tout ce qu'un tel projet veut dire.

Une grosse production sur Terre - que l'on qualifiera de traditionnelle - coûte déjà cher en temps normal. Pour vous donner un exemple en rapport avec Tom Cruise, Mission : Impossible - Fallout a coûté 178 millions de dollars, en dehors de tous les frais promotionnels. Là, on parle de déplacer une équipe dans l'espace, de gérer la vie quotidienne d'un groupe, de payer des salaires, des assurances, des frais multiples et, en dernier lieu, le marketing. Il faut les reins solides mais la dépense pourrait largement valoir le coup. Un tel film a le potentiel pour être l'un des plus gros succès de tous les temps. Rien n'est encore signé avec Universal mais on le considère comme le grand favori pour remporter la mise.