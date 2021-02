Uno : un film sur le célèbre jeu est en préparation

On a tous déjà participé à une partie de Uno. Ce jeu de cartes populaire va être décliné au cinéma avec un long-métrage. La société Mattel continue d'utiliser ses marques pour des adaptations. Une star du rap américain pourrait décrocher le rôle principal de ce projet inattendu.

Uno : célèbre jeu de cartes

+2 ou +4, changement de sens ou de couleur. Ce sont certaines des règles qui rendent le Uno si populaire. Ce jeu, vendu dans plus de 80 pays, continue de nous faire passer des bons moments et ne risque pas de se démoder. Ses bases sont si fortes qu'on y jouera probablement encore longtemps. Le principe est simple. Chaque joueur doit poser une carte liée à la précédente. Que ce soit par la couleur, le numéro ou le symbole. Le premier qui n'a plus de carte dans les mains remporte la manche. Durée la partie, vos adversaires pourront vous mettre des bâtons dans les roues avec des cartes spéciales qui donnent des malus. C'est leur utilisation qui donne tout le piment à ce jeu.

Le jeu culte aura son long-métrage

La société Mattel compte exporter le Uno au cinéma avec un long-métrage de braquage. Deadline rapporte que le développement du projet est en cours. Le média n'est pas en mesure de donner des indications sur l'intrigue. Le film sera co-produit par le rappeur américain Lil Yachty, qui est également pressenti pour obtenir l'un des rôles principaux. D'après Robbie Brenner, producteur exécutif chargé du développement des films Mattel, ce projet se présente comme une "comédie d'action aventure". De quoi nous laisser penser que nous pourrions avoir un film de la trempe de Jumanji, dans l'esprit, avec des règles appliquées dans un récit plus grand.

Lil Yachty - Count Me In ©Capitol Records and Motown Records

Uno a été inventé à Cincinnati par Merle Robbins. Nous sommes alors en 1971 et l'homme se rend compte que sa création rencontre un certain succès auprès de ses proches. Le jeu a d'abord été vendu localement, notamment dans son propre salon de coiffure. Les droits ont ensuite été vendus puis ont terminé finalement entre les mains de Mattel. La firme ne chôme pas en ce moment, avec plusieurs projets tirés de ses licences. On peut notamment évoquer le film Barbie en préparation avec Margot Robbie ou celui sur les voitures Hot Wheels.