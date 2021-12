Unstoppable : découvrez l'histoire vraie derrière le film de Tony Scott

En 2010, le regretté Tony Scott se lance dans la réalisation de « Unstoppable » avec Denzel Washington et Chris Pine. Mais saviez-vous que ce récit de ce train sans conducteur était inspiré d'une histoire vraie ?

Unstoppable : Tony Scott et les trains

Tony Scott, le petit frère de Ridley Scott, décédé en 2012, est un habitué des films sur les trains. Après L'Attaque du métro 123, le voilà à la réalisation de Unstoppable, une autre histoire ferroviaire, et accessoirement le dernier film de sa carrière. L'occasion pour lui de tourner une nouvelle fois avec Denzel Washington, son acteur fétiche, qu'il retrouvait ici pour la cinquième fois après USS Alabama en 1995, Déjà Vu en 2006, Man on Fire en 2004 et L'Attaque du métro 123 en 2009. Le reste du casting se complète notamment de Chris Pine, Rosario Dawnson et Kevin Dunn.

Unstoppable ©20th Century Fox

Unstoppable a reçu des critiques mitigées, que ce soit de la presse comme des spectateurs, et n'a rapporté « que » 167 millions de dollars de recettes au box-office, pour un budget de 100 millions de dollars.

Adapté d'une histoire vraie

Unstoppable raconte la course folle d'un train lancé à grande vitesse sans pilote. Un ingénieur et un chauffeur s'associent alors pour tenter d'arrêter ce train fou, qui transporte des produits toxiques. Ce qu'il faut savoir, c'est que Unstoppable est adapté d'une histoire vraie. En effet, l'histoire de Tony Scott s'inspire d'un véritable incident ferroviaire survenu dans l'Ohio, aux États-Unis, le 15 mai 2001. Comme dans le film, un train, modèle CSX 8888, tirant 47 wagons de marchandises, incluant deux grosses citernes remplies de phénol (un composant très toxique, corrosif et inflammable), a parcouru une centaine de kilomètres sans pilote à son bord.

Unstoppable ©20th Century Fox

L'incident a eu lieu lorsque l'ingénieur/pilote du train a décidé de procéder à une réparation à l'extérieur du véhicule nécessitant que ce dernier soit en mouvement. La dite réparation a malheureusement emballé le train. Les freins n'ont sur le moment pas fonctionné, laissant le train partir à vive allure, seul, sur les rails. Le véhicule fou s'est alors lancé dans une course dingue de plus de 106 kilomètres à une vitesse de 80km/h, blessant légèrement l'ingénieur qui a tenté de remonter dans la machine.

Sur plus de 100km, les autorités de l'Ohio ont tenté de stopper le véhicule à plusieurs reprises, sans y parvenir. Le train a finalement été arrêté par Jess Knowlton, un ingénieur vétéran, et Terry Forson, un conducteur débutant, à bord de leur locomotive. Grâce à leur véhicule, ils ont réduit la vitesse du train CSX 8888 de 17km/h, permettant ainsi à un autre pilote, Jon Hosfeld, de monter à bord. Ce dernier a ensuite coupé l'alimentation de CSX 8888 pour le stopper définitivement avant que celui-ci ne fasse de dégât. Une histoire qui s'est heureusement bien terminée, et qui a donc inspiré Unstoppable à Tony Scott.