Ce jeu vidéo d'horreur culte sera bientôt adapté en film

Le jeu vidéo horrifique "Until Dawn" va être adapté en film. Un jeu lui-même très influencé par le cinéma et certains célèbres slashers. Deux auteurs adeptes du genre ont été engagés pour développer ce projet.

Until Dawn : un jeu cinématographique adapté en film

Ces derniers temps, les adaptations de jeux vidéo se sont avérées plutôt convaincantes. Surtout du côté des séries, en atteste The Last of Us. Au cinéma, il y a récemment eu le beau succès de Super Mario Bros. Les studios continuent donc de s'intéresser à ce médium et de nombreux projets d'adaptation sont en cours. Le dernier en date concerne un jeu vidéo d'horreur, lui-même fortement influencé par le cinéma, à savoir Until Dawn.

Ce survival est un hommage aux slashers comme Scream ou Souviens-toi... l'été dernier. Il se présente comme un film interactif, avec de nombreuses cinématiques réalisées avec des acteurs célèbres comme Hayden Panettiere et Rami Malek. L'histoire débute en 2014, dans un chalet en pleine nature. Un groupe d'amis s'y retrouve pour passer plusieurs jours. Mais un drame va survenir. Poursuivie par un homme mystérieux, Beth et Hannah vont tomber d'une falaise et disparaitre. Un an plus tard, elles n'ont toujours pas été retrouvées, et leur frère Josh décide d'inviter à nouveau ses amis dans le chalet. La suite du jeu dépend alors grandement des choix du joueur.

Un duo habitué au cinéma d'horreur

Jouant sur les codes du slashers, Until Dawn est une œuvre très cinématographie aussi bien visuellement que dans ses thématiques abordées (comme le rapport au sexe des protagonistes). L'idée d'en faire un film n'est donc pas si absurde, bien que certains estimeront que le matériau d'origine se suffit. The Hollywood Reporter annonce dans tous les cas que le long-métrage serait actuellement en développement par David F. Sandberg (le réalisateur de Shazam!, et surtout de Dans le noir et Annabelle 2) et Gary Dauberman (Annabelle). Deux auteurs habitués au cinéma d'horreur donc, qui travailleront en collaboration avec Screen Gems et Sony, qui sont à la production.

Until Dawn ©Sony Computer Entertainment

Le scénario devrait reprendre la base d'Until Dawn. Mais il y aura forcément une variation par rapport aux nombreux choix scénaristiques proposés dans le jeu. Le long-métrage gardera néanmoins l'idée d'un ensemble de personnage. On ne sait pas encore si des membres du casting du jeu vidéo rejoindront le film, qui sera classé R (interdit aux moins de 17 ans). Il n'y a pas encore de date de sortie ni de tournage.