Upgrade 2 : le réalisateur du premier film est partant pour une suite, à une seule condition

Leigh Whannell, le réalisateur de « Invisible Man », serait partant pour faire un « Upgrade 2 » mais à une seule condition. Sorti fin 2018, « Upgrade » était un petit bijou qui mériterait amplement une suite.

Il est en ce moment à l’affiche avec Invisible Man. Avant de confronter Elisabeth Moss au mythe de l’homme invisible, Leigh Whannell s’était déjà fait remarquer avec l’excellent Upgrade. Un bijou d’anticipation sorti en octobre 2018. Si le long-métrage a fait un score timide au box-office de seulement 16 millions de dollars de recettes, il avait néanmoins reçu des critiques majoritairement positives.

Porté par Logan Marshall-Green, le film racontait le quotidien de Gray Trace, un homme qui refuse toute technologie dans un monde futuriste. Mais lorsque sa femme est assassinée, et qu’il se retrouve paralysé, il accepte d’être le cobaye d’une expérience scientifique. Celle-ci lui permet d’être physiquement amélioré. Avec cette nouvelle technologie il se lance à la poursuite des meurtriers de sa femme. Même si le film a fait un faible score au box-office, il s’est avéré être rentable au vu de son petit budget. De plus, il est considéré comme un succès sous-estimé, et possède une base de fans solide. Et nous aussi, on avait beaucoup aimé.

Qui veut voir Upgrade 2 ?

Upgrade était sorti des tiroirs de la boîte de production Blumhouse, spécialisée dans les projets horrifiques. Et Jason Blum est lui aussi partant pour proposer un Upgrade 2 :

J’adorerais une suite. Nous ne l’avons pas encore laissée tomber. Nous n’avons pas encore de plans immédiats. Mais cette idée est très présente dans mon esprit, et dans l’esprit de Leigh également.

Leigh Whannell a nié toute discussion sur une possible suite de Upgrade pendant très longtemps. Cependant, à l’occasion de la sortie de Invisible Man, il a été interrogé sur cette idée de suite au micro de Fandom. Et finalement, le cinéaste serait partant pour faire un Upgrade 2, seulement s’il possède un budget plus important que pour le premier film :

J’ai adoré faire ce film, donc j’aimerais faire la suite avec un peu plus d’argent. L’économie d’Hollywood dictera s’il y aura une suite.

Le futur de Upgrade est donc entre les mains de Jason Blum. Sa boîte de production est réputée pour produire des films d’horreur à petit budget, qui rapportent souvent énormément au box-office. C’était le cas par exemple de Get Out, ou bien évidemment de Paranormal Activity, réputé comme le film le plus rentable de tous les temps. Dernièrement, Blumhouse a également produit l’excellent Glass. De même, après Insidious 3 et Upgrade, Invisible Man est la troisième collaboration entre Leigh Whannell et Blumhouse. Une entente qui pourrait se poursuivre avec un Upgrade 2 ?