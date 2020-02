Urban Legend : un nouveau film d’horreur est en préparation

Vous avez aimé ? Partagez :

Un Urban Legend 4 est bel et bien en préparation. La trilogie horrifique va connaître un reboot destiné à la nouvelle génération. Découvrez les premiers détails de l’intrigue ci-dessous.

Le premier film Urban Legend est un des slashers classiques de la fin des années 1990. On y suivait un groupe d’adolescents (dont un interprété par un certain Jared Leto) confronté à un tueur en série s’inspirant des légendes urbaines pour mettre en scène ses meurtres.

Pourtant loin d’être inoubliable, le film a rencontré un petit succès (72 millions de dollars de recettes pour 14 millions de dollars de budget), et deux suites ont suivi : Urban Legend 2 : Coup de grâce sortie en 2000, et Urban Legend : Bloody Mary sortie en 2005. Et alors que l’on croyait la saga morte en enterrée, nous apprenons via Deadline qu’un Urban Legend 4 est bel et bien en préparation.

Un nouveau chapitre pour la nouvelle génération ?

C’est Colin Minihan (Grave Encounters) qui est en charge d’écrire et de mettre en scène ce nouveau film qui servira également à rebooter la saga. Et qui dit reboot dit évidemment modernisation de l’intrigue, à l’image de Jumanji.

Ainsi, pour toucher la nouvelle génération, ce nouveau slasher incorporera la nouvelle technologie omniprésente de notre époque à l’intrigue basée sur les légendes urbaines. Le film suivra ainsi un groupe d’étudiants qui se retrouvera plongé dans l’horreur suite à des morts mystérieuses ressemblant étrangement aux légendes urbaines nées sur les réseaux sociaux. On pense tout de suite bien évidemment à Slender Man, au Momo Challenge et autres « creepypastas », qui effraient le web depuis déjà plusieurs années.

Cette approche 2.0 des légendes urbaines est une bonne idée pour attirer le jeune public dans les salles, à l’image du film d’horreur Unfriended sorti en 2014 qui avait connu un franc succès (63 millions de dollars de recettes pour à peine un million de budget).

À l’heure actuelle, nous ne connaissons pas encore le casting ni la date de sortie de ce Urban Legend 4.