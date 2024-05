Après 600 millions de dollars au box-office, cette princesse Disney revient dans une suite qui s'annonce sublime

Vaiana reprend la mer en compagnie de Maui dans la bande-annonce sublime de "Vaiana 2", qui sortira en fin d'année au cinéma. Un nouveau périple en mer les attend, mais ils devront affronter de grands dangers.

Vaiana 2 sera le Disney de Noël 2024

Le premier film Vaiana, sorti en 2016, a été un triomphe pour Disney. Le film nous présentait Vaiana (Moana en VO), une jeune Polynésienne intrépide qui partait à la recherche du demi-dieu Maui pour sauver son île. Le film a captivé le public mondial et a rapporté plus de 640 millions de dollars au box-office. Il s'est imposé comme un classique moderne de Disney. De plus, Vaiana a trouvé une nouvelle vie sur la plateforme Disney+, cumulant un milliard d'heures de visionnage en 2023 à travers le monde.

Initialement développée comme une série télévisée, la suite de Vaiana a été reformatée en film après des retours et des analyses approfondis de la part des créateurs. Disney a annoncé cette transformation lors du rapport financier du premier trimestre de 2024. C'est David G. Derrick Jr., qui fait ses débuts en tant que réalisateur de long-métrage, qui prend les rênes de ce projet ambitieux et succède à John Musker et Ron Clements.

Vaiana 2 est attendu dans les salles de cinéma le 27 novembre prochain, et fera donc office de Disney de Noël.

Un nouveau périple en mer attendu

Dans Vaiana 2, la jeune femme répond de nouveau à l'appel de l'océan. Trois ans après les événements du premier film, elle reçoit un appel inattendu de ses ancêtres navigateurs. Ce message la pousse à entreprendre une nouvelle aventure, cette fois-ci vers de lointaines mers dangereuses de l'Océanie. Vaiana, accompagnée d'une équipe de marins improbables, doit affronter des eaux périlleuses et des territoires oubliés depuis longtemps pour sauver son peuple.

Maui, toujours doublé par Dwayne Johnson dans la version originale, rejoint Vaiana dans cette quête, avec toujours son charisme, sa force et son humour. Bien sûr, les meilleurs amis de Vaiana, à savoir Pua le cochon et Hei Hei le poulet. Dans la bande-annonce, Maui les désigne comme des "snacks de bateau".