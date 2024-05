Vaiana 2 : le film Disney bat déjà un record !

Disney a récemment mis en ligne la bande-annonce du très attendu "Vaiana 2". Et celle-ci a récolté un nombre impressionnant de visionnages. Suffisamment pour batte un nouveau record, devant "Vice-Versa 2" et "La Reine des neiges 2".

Avant sa sortie, Vaiana 2 frappe fort

Sorti en 2016, Vaiana : La Légende du bout du monde s’est imposé comme l’un des plus gros cartons parmi le prestigieux catalogue des films d’animation de Disney. Le film, qui raconte le voyage d’une jeune fille pour restituer son cœur perdu à une déesse, a récolté plus de 687 millions de dollars au box-office mondial. Ainsi, c’est le sixième plus gros succès des films d’animation du studio. Selon Nielsen, Vaiana a même été le film le plus regardé en streaming au cours de l’année 2023, sept ans après sa sortie en salles. Devant une telle réussite, Disney a développé la suite du long-métrage. Si celle-ci a mis du temps à se concrétiser, elle est désormais prête à être projetée. Sa bande-annonce a même récemment été dévoilée. Et elle a déjà permis au film de battre un record.

Une bande-annonce qui cartonne

Comme le rapporte Deadline, la bande-annonce de Vaiana 2 est rapidement devenue la plus vue pour un film d’animation de Disney. Elle a récolté pas moins de 178 millions de vues, en seulement 24 heures ! Ce qui lui a permis de devancer le trailer de Vice-Versa 2, le précédent détenteur du record avec 157 millions de vues. En troisième marche du podium se trouve la bande-annonce de La Reine des neiges 2, avec 116 millions de vues.

Le succès du trailer de Vaiana 2 promet un gros carton pour le film lorsqu’il sortira dans les salles. Il pourrait même largement battre son prédécesseur. Dans cette nouvelle histoire, on suivra la jeune fille au centre de l’intrigue alors qu’elle se lance de nouveau dans un voyage, qui la mènera cette fois jusqu’aux mers lointaines d’Océanie. Un territoire perdu et dangereux...

Un nouveau voyage prévu pour novembre

Les fans de Vaiana retrouveront les voix des deux principaux personnages dans la suite du film. Auli’i Carvalho et Dwayne Johnson ont ainsi de nouveau doublé les personnages de Vaiana et Maui pour ce nouvel opus, dans sa version originale. Vaiana 2 sortira près de huit ans jour pour jour après son prédécesseur. Il arrivera dans les salles françaises le 27 novembre 2024.