Vaincre ou mourir : Le Puy du Fou va produire un film historique

Le Puy du Fou se lance dans la production cinématographique, avec un premier film intitulé "Vaincre ou mourir". Celui-ci aura pour sujet et personnage principal François de Charette, héros de la Guerre d'indépendance américaine et figure de la Guerre de Vendée.

Le Puy du Fou part à la conquête des écrans

Fort de son succès national et international, le Puy du Fou va maintenant raconter aussi ses histoires au cinéma, avec un premier film, Vaincre ou mourir. Avec ses spectacles de fauconnerie, de chevalerie, de combats de gladiateurs et surtout sa célèbre Cinéscénie, spectacle vivant avec des milliers de figurants qui retrace une histoire de France romancée et légendaire, le Puy du Fou est devenu une institution culturelle reconnue, aussi célèbre que controversée.

©Le Puy du Fou

En effet, fondé en 1989 par Philippe de Villiers, le Puy du Fou défend une histoire contre-révolutionnaire et identitaire de France, vue par le prisme vendéen, une région traditionnellement royaliste. Une tradition et composante politiques que les histoires mises en scène au Puy du Fou intègrent et mettent en avant. Une dimension controversée du Puy du Fou, mais qui n'enlève rien à la qualité technique et au succès de ses productions.

Hugo Becker sera François de Charette

Vaincre ou mourir sera ainsi le premier film des studios Le Puy du Fou Films, en partenariat avec StudioCanal. Il retracera une partie de la vie du militaire François Athanase Charette de la Contrie, qui a combattu l'armée républicaine lors de la Guerre de Vendée en 1793. Très célèbre en Vendée, il est reconnu pour ses qualités par ses défenseurs comme par ses détracteurs. Il sera incarné par Hugo Becker.

On sait pour le moment que le casting de Vaincre ou Mourir sera par ailleurs constitué de Rod Paradot, Clémence Gay et Jean-Hugues Anglade. Quelques photos du tournage ont été dévoilées. Et il semblerait que la production du film ait mis des moyens conséquents pour raconter cette histoire. Le film est réalisé par Vincent Mottez, journaliste passionné d'histoire et notamment réalisateur de reportages et documentaires pour Historia, Le Figaro et France Télévisions. La sortie est attendue pour 2023.