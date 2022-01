Val : Val Kilmer revient sur sa mauvaise expérience pendant le tournage de Batman Forever

Le 19 janvier dernier, « Val » est sorti sur les plateformes de VOD. Réalisé par Leo Scott et Ting Poo, il s'agit d'un documentaire poignant sur Val Kilmer. Dans ce film inédit, le comédien revient sur l'ensemble de sa carrière et notamment sur son incarnation de Batman. Un rôle qui n'était finalement pas une partie de plaisir.

C'est quoi Val, le documentaire sur Val Kilmer ?

Réalisé par Leo Scott et Ting Poo, Val est un film documentaire, comme son nom l'indique, centré sur la carrière du comédien Val Kilmer. De ses débuts dans les années 1980, en passant par ses années de théâtre, puis l'immense succès de Top Gun, le documentaire retrace les 40 ans de carrière du comédien. Val permet également d'en apprendre davantage sur la vie privée de Val Kilmer. Ce dernier met en avant sa famille, sa fille et son fils, qui sert de narrateur à l'histoire.

Val Kilmer - Val ©A24

En 2015, Val Kilmer est diagnostiqué d'un cancer du larynx. S'il s'en est globalement remis, Val Kilmer a définitivement perdu sa voix et s'exprime maintenant à travers un appareil spécial. Une condition qui a évidemment été un frein à sa carrière d'acteur. Val n’hésite pas, d'ailleurs, à aborder la maladie de l'acteur sans détour, et avec une sensibilité inattendue. Dernièrement, Val Kilmer tente un retour. Il était à l'affiche de la série B Paydirt et sera prochainement de nouveau dans la peau de Iceman pour Top Gun : Maverick. Ainsi, Val permet de porter un regard sensible sur une carrière immense, sur le passé et les années récentes d'un grand acteur.

Batman Forever : le rôle d'une vie ?

A travers Val, le comédien revient sur ses plus grands rôles. Il s'arrête notamment sur Top Gun, Willow, The Doors, Tombstone, Heat et évidemment Batman Forever. En 1995, la Warner est désireuse de produire un nouveau film Batman, moins sombre que les précédentes versions.

Batman Forever ©Warner Bros

Malheureusement, Michael Keaton ne veut plus reprendre le rôle du Chevalier Noir, notamment à cause du départ de Tim Burton, remplacé par Joel Schumacher. La production est donc obligée de lui trouver un successeur. Elle se tourne d'abord vers Ethan Hawke qui refuse la proposition. C'est donc Val Kilmer qui est engagé, sans même prendre le temps de lire le scénario. Une décision logique selon lui puisque :

Selon les standards Hollywoodiens, Batman est le rôle principal ultime et un rêve qui se réalise.

Le début de l'enfer

Malheureusement pour Val Kilmer, la réalité s'est avérée être très différente de ses rêves d'enfant.

Peu importe l’excitation enfantine que j’éprouvais, j’ai été broyé par la réalité du Batsuit. Oui, tous les enfants rêvent d’être Batman. Ils veulent être lui… mais pas nécessairement l’incarner dans un film.

Bruce Wayne (Val Kilmer) - Batman Forever ©Warner Bros

Le premier problème est donc venu du costume de Batman lui-même. Son enthousiasme et son excitation ont été écrasés par l'inconfortable costume du Chevalier Noir. Dans son documentaire, Val Kilmer révèle que le Batsuit était lourd, très difficile à porter, et qu'il n'entendait absolument rien dedans. L'équipe technique était obligée de l'aider pour s’asseoir, pour se lever et pour marcher. Une situation qui l'a poussé, peu à peu, à s'isoler du reste du groupe :

Quand vous le portez, vous pouvez à peine bouger et les gens doivent vous aider à vous lever et vous asseoir. Aussi, vous ne pouvez rien entendre et, après un moment, les gens arrêtent de vous parler, ça vous isole vraiment. Je devais lutter pour offrir une performance au-delà du costume, et c’était frustrant, jusqu’à ce que je réalise que mon rôle dans le film n’était que de me présenter et de me tenir où on me disait.

Val Kilmer regrette ce choix

Avec le recul, le comédien regrette d'avoir incarné Bruce Wayne au cinéma. Notamment parce que son propre jeu n'était pas à la hauteur de ses exigences. Val Kilmer est réputé pour être un acteur complexe et ce rôle de Batman a été un frein à sa créativité. Toujours dans Val, il se rappelle que :

Rien de ce que je faisais ne semblait changer quoi que ce soit. Donc j’ai essayé de faire comme si je jouais dans un mauvais mélodrame. Quand je parlais à Nicole… je ne compte plus le nombre de fois où je mettais mes mains sur mes hanches.

Batman Forever ©Warner Bros

Il a notamment comparé sa prestation avec celles de Tommy Lee Jones et Jim Carrey, tous les deux dans le film. Ces derniers avaient beaucoup plus de liberté dans leurs mouvements, et avaient préparé leurs interprétations avec beaucoup de ferveur. Une situation qui a mis mal à l'aise Val Kilmer. Quand la Warner lui a proposé de revenir dans le rôle du justicier pour Batman & Robin, Val Kilmer a refusé, préférant se consacrer à L'Île du Docteur Moreau pour tourner avec son idole Marlon Brando. C'est finalement George Clooney qui a hérité du Batsuit. Dans les deux cas, Batman & Robin comme L'Île du Docteur Moreau ont été des échecs critiques significatifs.

On vous laisse avec la bande-annonce de Val, excellent documentaire disponible depuis mercredi 19 janvier 2022.