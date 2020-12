Van Helsing : un nouveau film est en préparation avec James Wan à la production

Universal ne s'arrête plus dans son entreprise de remise au goût du jour de son bestiaire horrifique. Dans tout ça, le chasseur Van Helsing va se faire une petite place. James Wan accompagnera le studio comme producteur et un réalisateur a été choisi pour mener le projet.

Van Helsing repart à la chasse

Malgré l'échec du Dark Universe (un univers étendu qui devait convoquer les Universal Monsters ndlr), le studio Universal veut encore moderniser ses figures horrifiques mythiques avec plusieurs films. Le premier, Invisible Man, a été un beau petit succès financier (130.5 millions de dollars au box office pour un budget de 7 millions) et critique. Une multitudes de titres sont en préparation, dont certains qui tournent autour de Dracula. En mars dernier nous entendions parler d'un reboot produit par Jason Blum. Aucune mise à jour sur ce projet est apparue depuis mais le projet semble toujours en train de se faire. L'univers du Comte sera aussi évoqué dans un film sur Renfield, l'habituel serviteur de Dracula. Dexter Fletcher a été désigné pour la mise en scène par Universal et on a hâte de voir ce que ça peut donner, le personnage choisi étant plutôt habitué à être au second plan.

En plus de ça, Deadline rapporte qu'un nouveau film Van Helsing est en train de se préparer, avec James Wan à la production via sa société Atomic Monster. Julius Avery se chargera de la mise en scène, après un moyen Overlord et le curieux Samaritan qu'il doit sortir en 2021 (Sylvester Stallone campera dedans un super-héros qui a disparu après un drame). Un réalisateur qui peut être envisagé comme une étoile montante, à condition qu'il signe enfin l'oeuvre qui va le faire exploser. À l'image de son compère Leigh Whannell, un passage sur un film de monstres d'Universal peut être un bon accélérateur.

Van Helsing © United International Pictures (UIP)

Un reboot moderne

Le média ne précise pas ce que va raconter l'intrigue, le projet est secrètement gardé à l'abri des regards indiscrets mais comme avec tous les autres projets en gestation, il faut s'attendre à une relecture moderne du personnage de Van Helsing. L'intrigue pourrait se passer de nos jours, dans une histoire qui est vendue par Deadline comme un thriller horrifique.

On peut imaginer Van Helsing en détective, à la recherche d'un tueur qui commet d'horribles crimes. Une version surprenante du personnage pourrait être introduite (une femme ?), pour essayer de dépoussiérer un peu le mythe. Quand Bram Stoker écrit le roman Dracula, il invente par la même occasion un antagoniste : Van Helsing. Ce docteur est devenu chasseur de vampires quand il a découvert leur existence. Le personnage a été repris plus d'une fois dans les films dédiés au vampire le plus célèbre. Mais il a que très peu était au centre de films ou séries sur lui. On a bien eu le long-métrage de Stephen Sommers avec Hugh Jackman dans le rôle principal. Une série B très dispensable, sauvée de peu par sa générosité. Ça reste cependant toujours mieux que la série éponyme diffusée sur Netflix chez nous, avec une descendante de Van Helsing comme personnage principal. Une version bien plus intéressante était présente dans la série Dracula, également sur Netflix.

En cas de réussite de cette nouvelle tentative, ça sera enfin l'occasion de se lancer dans une série de films dont il est le héros. Avant de penser à tout ça, attendons de voir quelle direction prendra le projet et s'il ambitionne de se connecter avec d'autres titres prévus. Van Helsing est, sur le papier, la clé pour reprendre l'idée d'univers étendu lié aux monstres et l'exploiter.