Vanishing : la bande-annonce sombre de l'enquête portée par Olga Kurylenko

L'actrice Olga Kurylenko aide la police coréenne dans une affaire mystérieuse et complexe qui est l'intrigue principale du film "Vanishing" du réalisateur Denis Dercourt.

Un thriller franco-coréen

Meurtre et enlèvement tiennent l'intrigue de Vanishing. Le nouveau film de Denis Dercourt plonge au cœur d'une enquête mystérieuse aux multiples secrets. Une professeure en médecine légale aide la police à résoudre une investigation qui semble des plus complexes. Cette production à la double nationalité française et sud-coréenne nous emmène dans les profondeurs de la ville de Séoul.

Vanishing ©The French Connection

Le réalisateur français Denis Dercourt fait donc son retour. Absent depuis près de trois ans et son dernier long-métrage L'Enseignante sorti le 5 juin 2019, le cinéaste reprend la caméra. Avec Vanishing, le réalisateur sort son film sur Canal+ le 5 avril. Tandis qu'il sort en Corée dans les salles de cinéma à partir du 30 avril. Il n'est pas curieux de le voir simplement prendre la direction de la télévision française. On se demande tout de même si Vanishing n'aurait pas pu trouver son public dans les salles obscures françaises.

Olga Kurylenko rejoint l'enquête

Vanishing apparaît comme une proposition alléchante pour le public. En tête d'affiche, Olga Kurylenko mène le casting sud-coréen composé de Yoo Yeon-Seok, Ye Ji-won, ou Choi Moo-sung. L'actrice franco-ukrainienne s'est déjà illustrée à maintes reprises devant la caméra. Dont celle de Terry Gilliam pour L'Homme qui a tué Don Quichotte. Elle joue également aux côtés de Tom Cruise dans Oblivion, ou avec le célèbre James Bond (Quantum Of Solace) incarné par Daniel Craig.

Si le sujet ne semble pas briller par son originalité, le réalisateur français espère proposer une investigation policière intense. La bande-annonce nous donne quelques indices sur la teneur du film. Violentes, viscérales, les premières images nous montrent une enquête pleine de tensions aux enjeux encore inconnus. Dans cette ville singulière de Séoul, le registre du thriller ne s'essouffle pas dans l'esprit des scénaristes. Attendons maintenant de voir si Vanishing tient ses promesses.