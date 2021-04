Vendredi 13 : les fans vont pouvoir visiter le vrai Crystal Lake

Les origines de Jason Voorhees sont liées à jamais au Crystal Lake. Un lieu qui fait fantasmer les fans et qui va ouvrir ses portes dans les prochains jours pour une expérience exceptionnelle. Une occasion en or d'explorer l'endroit où la saga "Vendredi 13" a débuté.

Vendredi 13 : l'une des grandes sagas du cinéma d'horreur

Le cinéma de genre a accouché de quelques boogeymen qui resteront pour toujours dans la légende. Leatherface, Freddy, Chucky, Ghostface, Michael Myers et bien sûr Jason. Le tueur à la machette de la saga Vendredi 13 a été introduit en 1980 avec le premier film. Un slasher assez original car Jason n'est pas vraiment la principale menace. C'est sa mère qui s'illustre davantage que lui. Même si ce dernier aura largement l'opportunité de le faire avec tous les volets qui vont suivre. Pour resituer l'intrigue, elle débute autour du Crystal Lake, où un camp de vacances est forcé de fermer après qu'un garçon nommé Jason Voorhees est mort noyé. Plus de vingt ans après, l'endroit reprend son activité et une série de meurtres va commencer à alerter ceux qui pensaient passer du bon temps.

La recette ne change pas trop par rapport à ce que l'on retrouve ailleurs dans le genre. Les films Vendredi 13 ont toujours une histoire peu passionnante servant de prétexte à empiler les meurtres originaux. La saga a tout de même parfois tenté des choses extravagantes avec le spatial Jason X ou à l'occasion du chapitre 6, Jason le mort-vivant.

Le Crystal Lake ouvre ses portes au public

Vendredi 13 ©Paramount Pictures

Les fans vont pouvoir s'offrir une expérience sympathique s'ils le souhaitent, grâce au concept Crystal Lake Tours. Le but est de vous accueillir à partir de la mi-avril sur le vrai lac qui a servi pour le tournage du premier volet. Plusieurs activités sont prévues pour occuper les clients, comme du canoë et une visite d'endroits emblématiques. Les participants seront accompagnés par des guides qui encadreront l'événement durant toute sa durée. Une opportunité hors du commun qui coûte entre 89 et 179 dollars en fonction des options choisies. Des cadeaux sont compris dans le lot pour vous permettre de repartir avec des souvenirs. La note risque néanmoins de grimper pour s'y rendre, en fonction de votre lieu de résidence, car le Crystal Lake se situe dans le New Jersey ! Pas la porte à côté pour les français que nous sommes...