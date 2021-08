Vengeance Is Mine, All Others Pay Cash : une bande-annonce entre comédie noire et drame

OVNI venu tout droit d'Indonésie, "Vengeance Is Mine, All Others Pay Cash" s'est fait remarquer au Festival de Locarno, d'où il vient de repartir avec la plus haute distinction. Découvrez la bande-annonce de ce film entre comédie noire d'action et drame intime.

Et le grand gagnant est...

Les mastodontes que sont les festivals de Cannes, Venise, Berlin ou Toronto ne doivent pas faire oublier qu'il existe d'autres événements plus petits tout aussi intéressants. En l'occurence, on trouve du côté de la Suisse, chaque été, le Festival international du film de Locarno. En sélection officielle, cette année, les festivaliers ont pu découvrir Zeros and Ones d’Abel Ferrara ou Petite Solange signée Axelle Ropert, et ont pu assister à la venue du grand John Landis. Au moment du palmarès, c'est un film en provenance d'Indonésie qui a décroché le Léopard d'or : Vengeance Is Mine, All Others Pay Cash d'Edwin. Cette réalisation s'est fait remarquer par son envie de proposer une expérience décapante.

Le décoiffant Vengeance Is Mine, All Others Pay Cash

Le film suit Marthino Lio en Ajo Kawir, un combattant animé par une profonde rage, dans des années 80 dominées par le machisme. Il fait ensuite la rencontre d'Iteung (Ladya Cheryl), une combattante qui aime elle aussi distribuer des mandales. Ils vont d'abord se côtoyer en se bagarrant puis leur relation va laisser éclater une attirance mutuelle. Sujet intéressant du film, Vengeance Is Mine, All Others Pay Cash met dans son cadre de comédie mélangeant action et humour noir une critique de la culture très masculine de la société indonésienne de l'époque. Ajo est en effet sexuellement impuissant, il est un "sleeping bird". Comment vont-ils s'aimer ? Comment vont-ils se battre ? Comment Ajo va-t-il trouver la sérénité ?

C'est l'argument fort de ce film, qui semble avoir éveillé autant le ravissement que la perplexité de ceux qui l'ont découvert. Atypique, s'offrant a priori de l'action, de l'humour, et de l'intime, Vengeance Is Mine, All Others Pay Cash se dévoile dans une première bande-annonce intrigante (en tête d'article).

Vengeance is Mine, All Others Pay Cash ©Match Factory Productions

Le cinéma indonésien n'est pas le plus accessible depuis la France, et rien ne dit pour le moment qu'il arrivera sur le territoire. Mais sa présentation au Festival de Toronto début septembre pourrait lui offrir une caisse de résonance supérieure et intéresser différents publics.