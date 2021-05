Venom 2 : Carnage arrive dans une première bande-annonce

Sony insiste avec Venom et s'apprête à sortir à l'automne prochain une suite avec Woody Harrelson dans le rôle de Carnage. Ce méchant se présente dans la toute première bande-annonce proposée par Sony.

Venom 2 : Andy Serkis à la réalisation

Le premier Venom est loin d'avoir récolté des retours positifs, de la part du public comme de la presse. Il y avait pourtant matière à faire un film exceptionnel. Le résultat au box-office mondial, lui, l'est. Avec 856 millions de dollars récoltés, Sony a considéré qu'une suite était viable. Exit Ruben Fleischer, Andy Serkis a été engagé pour mettre en scène le film. L'acteur a fait depuis un petit moment son passage derrière la caméra et il a laissé entrevoir de belles promesses par le passé.

Venom 2 va être une sorte de test à grande échelle pour lui, alors que Tom Hardy reprendra le rôle principal pour combattre un adversaire redoutable : Carnage. Impossible de passer à côté de son existence compte tenu du titre complet qui est Venom : Let There Be Carnage. Cet antagoniste a été teasé à la fin du premier volet, avec Woody Harrelson dans le rôle. Il sera de retour pour un temps à l'écran plus conséquent et le choc entre les deux symbiotes a des grandes chances d'être violent. Cletus Kasady est un criminel totalement timbré qui ne tarde justement pas à montrer son potentiel dans la toute première bande-annonce.

Carnage vous passe le bonjour

Sony nous offre un aperçu de plus de deux minutes qui se termine sur un plan énervé de Carnage. Pas de grande surprise en ce qui concerne son design. On a un méchant très ressemblant à Venom, avec sa couleur rouge si caractéristique. Woody Harrelson semble dégainer une performance dont il a le secret, à la lisière de la roue libre. Il demeure la seule attraction de ce trailer, le reste étant dans la lignée de l'opus inaugural. Venom est toujours traité avec ce côté cool qui n'a déjà pas franchement fonctionné précédemment. À voir si l'affrontement avec Carnage peut faire quelques réjouissantes étincelles et nous fournir un spectacle plus attrayant.

Cletus Kasady (Woody Harrelson) - Venom : Let There Be Carnage ©Sony Pictures

Repoussé plusieurs fois, Venom : Let There Be Carnage sortira dans les salles françaises le 20 octobre prochain. Pour finir, notons qu'une première affiche vient aussi d'être dévoilée :