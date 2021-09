Venom 2 : découvrez la transformation de Carnage dans un extrait

Sony Pictures vient de dévoiler un nouvel extrait de « Venom : Let There be Carnage ». Le studio partage une courte vidéo qui présente la première transformation de Cletus Kasady en Carnage.

Venom 2 : la suite se précise

Après le premier film réalisé par Ruben Fleischer en 2018, et ses 856 millions de dollars de recettes au box-office, Sony a décidé de lancer la production d'une suite. Mais à cause des critiques désastreuses qui ont accompagné la sortie du premier opus, le studio a décidé de se séparer de Ruben Fleischer pour le remplacer par Andy Serkis. L'interprète de Gollum est donc chargé de mettre en scène Venom : Let There be Carnage.

Cletus Kasady (Woody Harrelson) - Venom : Let There be Carnage ©Sony Pictures

Cette suite, attendue le 20 octobre prochain, est toujours portée par Tom Hardy et Michelle Williams. Le reste de la distribution se compose notamment de Stephen Graham, mais surtout de Woody Harrelson dans la peau du terrible Cletus Kasady. Ce dernier est très connu auprès des lecteurs de comics Marvel puisqu'il s'agit de l'hôte du terrible Carnage, un symbiote encore plus violent et méchant que Venom.

Nouvel extrait

Tandis qu'il sort ce vendredi 1er octobre aux États-Unis, Sony Pictures a partagé un clip inédit de Venom : Let There be Carnage. La vidéo en question révèle la transformation de Cletus Kasady en Carnage. La séquence prend place dans la prison dans laquelle est enfermé le dangereux tueur en série. Tandis qu'il passe sur la chaise électrique, Carnage sauve Cletus d'une mort certaine. Les deux personnages s'échappent ensuite de la prison. Cette scène semble en tout cas confirmer que Venom 2 va énormément ressembler au premier opus. Ce qui est un peu déstabilisant. Pourquoi changer de réalisateur si c'est pour reproduire le même schéma narratif et visuel ? Surtout que le premier opus est loin d'avoir fait l'unanimité chez les fans...

Venom : Let There be Carnage ©Sony Pictures

Dans les comics, Carnage est apparu pour la première fois en 1992. Ce puissant antagoniste est créé par David Michelinie et Mark Bagley. Fils de Venom, Carnage n'a qu'un seul but : la mort et la destruction. Il demeure le symbiote le plus puissant de tout l'univers Marvel. Et il est responsable d'une des premières alliances entre Spider-Man et Venom (dont il est le pire ennemi). Ainsi, Andy Serkis va porter cette rencontre explosive sur grand écran ! Et pour ceux qui ne peuvent pas attendre le 20 octobre (date de sortie en France), une avant-première du film est prévue le 11 octobre au Grand Rex.