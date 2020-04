Venom 2 est décalé (mais on connaît le titre)

La suite de « Venom » voit sa date de sortie repoussée de plusieurs mois. Mais pour se faire excuser le studio Sony Pictures dévoile le premier titre de « Venom 2 » qui annonce l'arrivée de Carnage.

Initialement, Venom 2 devait sortir en octobre prochain, mais Sony a préféré déplacer la date de sortie en raison de l'épidémie du Covid-19 qui fait rage. Le film qui était en plein tournage a vu sa production interrompue par le confinement. Sony choisit de jouer la sécurité en déplaçant le long métrage de plusieurs mois. Pour compenser ce retard, le studio dévoile le titre de Venom 2.

Attention à Carnage

Sony a remanié presque tous ses films dont les sorties étaient initialement prévues pour 2020. Le studio a déjà repoussé de nombreux longs métrages comme Morbius (du 5 août 2020 à mars 2021), Ghostbuster : Afterlife (du 19 août 2020 au 14 avril 2021) et Uncharted (du 5 mars 2021 au 8 octobre 2021). De multiples reports sans précédent dans l'histoire du cinéma. Évidemment Venom 2 n'y coupe pas puisque le film d'Andy Serkis est lui aussi repoussé.

À la base, cette suite devait voir le jour en octobre prochain dans les salles de cinéma. En pleine production, le tournage de Venom 2 a été interrompu à cause de la mise en confinement. Pour laisser le temps à Andy Serkis de terminer le film convenablement lorsque les tournages reprendront, Sony a prévu de sortir Venom 2 le 25 juin 2021 aux Etats-Unis. Le long métrage occupe dorénavant la place laissée vacante par The Batman déplacé par Warner Bros au 1er octobre 2021.

Pour accompagner cette triste nouvelle, Sony a néanmoins dévoilé le titre du film. Venom 2 s'intitule donc « Let There Be Carnage ».

Pour rappel, le premier Venom est sorti en octobre 2018 sous la direction de Ruben Fleischer. Même si le film s'est avéré être un succès au box-office avec plus de 856 millions de dollars, les critiques n'ont pas été tendres avec le blockbuster. Sony a donc préféré se séparer de Ruben Fleischer pour le remplacer par Andy Serkis. Côté casting, Venom : Let There Be Carnage réunit toujours Tom Hardy et Michelle Williams, et verra évidemment l'arrivée tant attendue de Woody Harrelson dans la peau de Carnage.

Rendez-vous en juin 2021 donc.