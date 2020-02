Venom 2 : le plein de nouvelles photographies inédites

Vous avez aimé ? Partagez :

Une fois de plus Tom Hardy est très actif sur ses réseaux sociaux pour faire la promotion de « Venom 2 ». De nouvelles photographies du long-métrage ont été partagées par l’acteur et par le photographe de plateau.

Tom Hardy, Woody Harrelson et Andy Serkis sont tous présentés dans de nouvelles photographies prises pendant le tournage de Venom 2. Cette suite est en ce moment même en production, dirigée par Andy Serkis. Devant la caméra, le long-métrage voit les retours de Tom Hardy en Venom, de Woody Harrelson en Carnage et de Michelle Williams dans la peau de Anne Weying.

De superbes clichés

Venom 2 se tourne en ce moment à San Francisco. Le photographe Greg Williams a été sur le tournage du film. Ce dernier a partagé quelques-uns des clichés qu’il a pris pendant sa visite. Des photos superbes qui dévoilent notamment Tom Hardy et Woody Harrelson en plein fou rire ou encore Andy Serkis sous sa casquette de réalisateur.

Bien évidemment ces photos ne révèlent rien quant aux éléments de l’intrigue ou même de l’histoire globale. Le scénario de Venom 2 est encore tenu secret. Mais ce second opus promet en tout cas de réparer les erreurs du premier film.

Sorti le 18 octobre 2018, Venom était une énorme attente pour les fans de comics. Le premier long-métrage de super-héros centré sur un super-vilain. Mais les fans ont vite déchanté quand ils ont vu le résultat final. Venom a largement déçu la communauté de fans qui désirait un long-métrage beaucoup plus sombre et violent. Quant à la presse, elle n’a pas épargné le film. Pourtant, Venom a fait un excellent score au box-office avec plus de 856 millions de dollars de recettes pour un budget de 100 millions. Un score énorme. Pourtant, Ruben Fleischer est écarté de la réalisation au profit d’Andy Serkis.

Le grand méchant du film sera en tout cas Cletus Kasady, alias Carnage, interprété par Woody Harrelson. Le personnage faisait une courte apparition à la fin de Venom pour teaser son implication dans cette suite. On ne sait pas encore si Spider-Man sera de la partie, mais il se murmure que Tom Holland pourrait faire une courte apparition.