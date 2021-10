Venom 2 : les premiers avis sont tombés

Prévu dans quelques semaines dans les salles, "Venom : Let There Be Carnage" commence à récolter ses premiers avis. Cette suite réalisée par Andy Serkis parvient-elle à faire mieux que le précédent film ? Petit florilège des réactions qui viennent de tomber.

Venom : un anti-héros perturbé et turbulent

Le premier Venom n'a pas laissé un souvenir impérissable, malgré la présence de Tom Hardy en tête d'affiche et de Ruben Fleischer derrière la caméra. Le réalisateur semblait pourtant plutôt pas mal placé pour traiter un tel personnage mais la sauce a difficilement prise. Au niveau artistique, du moins. Parce que financièrement, Venom a été un beau carton à 856 millions de dollars. Sony, qui veut développer un univers étendu autour de Spider-Man (on rappelle que les droits appartiennent au studio malgré la présence du super-héros dans le MCU), n'a pas tardé à officialiser une suite mettant en scène Eddie Brock.

Andy Serkis a été engagé pour se charger du projet et Woody Harrelson, introduit dans une scène post-générique, sera au centre de l'attention en Carnage. Le film devrait mettre en place davantage l'univers étendu mais on espère surtout assister à un spectacle plus satisfaisant. La date de sortie approche à grands pas puisqu'elle est fixée au 20 octobre prochain chez nous.

Les premiers avis sont arrivés

Cette suite, titrée Venom : Let There Be Carnage a été montrée en avant-première et les avis ainsi que les critiques commencent à tomber sur le net. Avant d'entrer plus dans le détail, notons que le long-métrage a récolté un 74% sur RottenTomatoes. Ce qui reste positif dans l'ensemble mais on ne peut pas parler d'un enthousiasme hallucinant. L'évolution par rapport au premier volet reste significative. Ce dernier avait réussi à récolter un faiblard 30% pour plus de 350 avis.

Venom : Let There Be Carnage ©Sony Pictures Releasing

Du côté des conquis, on retrouve des sites comme The Hollywood Reporter, Deadline, Rolling Stones, Los Angeles Times ou encore Washington Post (dans l'ordre, ci-dessous) :

Bien que cela plaira à la plupart des fans du premier opus de 2018, Carnage prouve que la fatigue des super-héros s'applique aussi aux non-héros. Un festin d'effets visuels et sonores qui devrait satisfaire ceux qui veulent tenter le coup. L'acteur fait grimper la barre de l'humour idiot et du plaisir trash dans cette suite de duel entre extraterrestre-symbiote. Ce n'est pas le spectacle annoncé qui cimente Venom : Let There Be Carnage comme un divertissement touchant et sauvage. Ce sont les thèmes liés à la maison, à l'amour et la camaraderie qui font de la suite de Serkis une autre raison de vouloir plus de films Venom, et rapidement. Cette suite investit le même espace de débilité que le précédent. Si vous avez aimé le premier, celui-ci sera aussi pour vous.

Même chez ces convaincus, on sent quand même de la nuance et aucun véritable enthousiasme. Mais que disent ceux qui font état d'une déception ? C'est le cas du San Francisco Chronicle, de Variety, de The Playlist ou encore du Guardian (dans l'ordre, ci-dessous) :