Venom 2 : première image de Cletus Kasady

Légèrement introduit à la fin du premier « Venom », Cletus Kasady sera le principal adversaire d’Eddie Brock dans le second épisode réalisé par Andy Serkis. Tom Hardy a partagé une première image de Woody Harrelson dans le rôle mais pas question de le voir en Carnage…

Les critiques majoritairement négatives à l’encontre de Venom n’ont pas été un frein pour que le film de Sony marche au box-office. Avec 856 millions de dollars remportés au box-office mondial, le studio n’a pas eu à hésiter longtemps avant de lancer la suite. Ruben Fleischer laisse sa place à Andy Serkis et on espère cette fois moins de déception à l’arrivée. Le premier volet avait vraiment des points forts timides et un refus d’embrasser avec inspiration la violence inhérente à l’anti-héros. Sa scène post-générique a posé les bases pour la suite en introduisant Cletus Kasady, campé par Woody Harrelson. L’acteur a signé par avance pour Venom 2, sans même être sûr que le film allait se faire ou que le premier allait fonctionner.

Le film va donc faire se rencontrer les deux hommes, dans un combat qui s’annonce épique. Tom Hardy ayant déjà bien été en roue libre dans le premier, il va trouver en la personne d’Harrelson quelqu’un qui peut vite également monter dans les tours.

Changement de look pour Cletus Kasady dans Venom 2

L’acteur central vient d’ailleurs de poster sur son compte Instragram une première image de Cletus Kasady dans le film. On le voit évidemment dans sa forme humaine et non en Carnage.

Visiblement toujours avec ses cheveux rouges qui le définissent, le personnage n’a cependant plus la même coupe que dans la scène post-générique. Sa touffe en bataille laisse place à des cheveux mieux rangés. Quant à cette chemise exotique, il n’y a pas grand chose à ajouter…

Pour vous situer le personnage qu’est Carnage, il est une version encore plus brutale et impitoyable que Venom. À l’aide du symbiote, Cletus Kasady utilise sa nouvelle force pour détruire ceux qui croisent sa route. Son comportement extrêmement violent pousse même Venom et Spider-Man à coopérer pour le combattre, dans les comics.

L’introduction de ce méchant peut déboucher sur une unification avec le Peter Parker de Tom Holland dans un futur croisement entre le Spider-Man du MCU et l’univers étendu qu’a entamé Sony. Avant d’en arriver à ce stade, attendons de voir ce que Venom 2 va proposer à sa sortie le 2 octobre prochain sur les écrans américains. Aucune date n’est donnée pour la France mais nous devrions l’accueillir à la même période.