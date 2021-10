Venom 2 : que devient le détective Mulligan à la fin du film ?

Alors que "Venom 2" est actuellement dans les salles, une question se pose sur le destin du détective Mulligan à la fin du film. On vous explique tout mais attention, SPOILERS !

Au programme de Venom 2

Environ un an après les événements du premier film, Eddie Brock « cohabite » toujours avec le célèbre symbiote dans Venom 2. Une cohabitation compliquée pour Eddie comme pour Venom. Le premier aimerait avoir un peu plus d'intimité quand le second voudrait dévorer autre chose que des poules et du chocolat. Malgré cela, ils vont se rendre ensemble auprès du tueur en série Cletus Kasady. Une rencontre qui va mal tourner et permettre à Cletus de devenir l'hôte d'un nouveau symbiote, Carnage, bien moins amicale que Venom...

Venom : Let There Be Carnage ©Sony Pictures Releasing France

On retrouve au casting de cette suite Tom Hardy qui interprète toujours Eddie, tandis que Michelle Williams et Reid Scott tiennent toujours les rôles secondaires d'Anne et de Dan. Du côté des nouveaux antagonistes Woody Harrelson est Cletus et Naomie Harris est sa compagne Frances, alias Shriek. Enfin, Stephen Graham joue le détective Mulligan tandis qu'Andy Serkis se charge cette fois de la réalisation.

Qu'arrive-t-il à Mulligan ?

Venom 2 a donc mis en scène deux symbiotes. Mais ils ne sont pas les seuls dans l'univers Marvel. Venom est en effet le 998e de sa génération, son fils Carnage est le 999e, et il y a bien sûr un 1000e, Toxin. C'est ce dernier qui semble avoir été présenté rapidement à la fin du film. En effet, après un combat acharné contre Carnage, on revient vers le détective Mulligan. Ce dernier était aux prises avec Shriek et finissait au plus mal. On le pensait mort, mais il revient à la vie avec des yeux d'un bleu éclatant. Dans les comics, Mulligan est justement le premier hôte de Toxin.

Patrick Mulligan/Toxin ©Marvel Comics

Dans le film, une problématique demeure. Car, à l'écran, il n'a pas été montré de contact entre un symbiote et Mulligan. Si pour Cletus il aura fallu qu'il morde Eddie pour s'imprégner de Carnage, on ne voit rien de similaire pour Mulligan. Et si on se réfère aux comics, Toxin est normalement directement implanté dans la nuque de Mulligan par Carnage. Cependant, durant son combat, Shriek crève un œil à Mulligan. Une blessure soignée par la suite puisqu'on voit bien, à son réveil, le détective avec ses deux yeux. La régénération étant justement l'un des pouvoirs des symbiotes, tout cela fait sens.

Reste qu'on attendra qu'un potentiel Venom 3 explique plus précisément comment le symbiote a pu être implanté en Mulligan. Chose qui ne devrait pas être trop difficile. D'autant que les films précédents ont déjà fait preuve de certaines facilités scénaristiques.

En attendant la suite des aventures de Venom, qui pourrait passer une tête dans Spider-Man : No Way Home d'après la scène post-générique, Venom 2 est à découvrir dans les salles depuis le 20 octobre.