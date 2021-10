Venom 2 : qui est Carnage, l'antagoniste du film ?

Tandis que Carnage débarque au cinéma dans « Venom : Let There Be Carnage », il est bon de se concentrer sur les origines de cet antagoniste culte. Découvrez son histoire à travers les comics.

Carnage : le pire ennemi de Venom

Carnage débarque le 20 octobre 2021 dans Venom : Let There Be Carnage. Incarné par Woody Harrelson dans le film d'Andy Serkis, le terrible Carnage est un personnage bien connu des lecteurs de comics. Ce symbiote, fils de Venom, est l'un des pires, et incontestablement le plus violent, des ennemis de Spider-Man.

À la base, Cletus Kasady est un tueur en série sans merci créé en 1992 par David Michelinie et Mark Bagley. Kasady commence très tôt à tuer des gens, et lorsqu'il était âgé d'à peine vingt ans il avait déjà un tableau de chasse d'une douzaine de victimes. Il commet son tout premier meurtre à six ans lorsqu'il tue sa grand-mère en la poussant dans les escaliers. Placé en orphelinat, il sort de l'institution prêt à tuer tout ce qu'il bouge. C'est quand il se fait arrêter par les autorités et qu'il est condamné à mort qu'il croise la route de son futur symbiote.

Carnage ©Marvel Comics

En prison, il partage sa cellule avec Eddie Brock, l'hôte de Venom. Les deux hors-la-loi n'entretiennent pas de bons rapports, et une haine grandissante contre Eddie Brock naît chez Cletus Kasady. Lorsque Venom retrouve la trace d'Eddie Brock et l'aide à s'échapper de prison, il donne accidentellement naissance à Carnage. En effet, Venom laisse traîner derrière lui une partie de sa matière, qui fusionne avec Kasady. L'union des deux donne naissance au symbiote Carnage.

Le plus violent des ennemis de Peter Parker

Carnage est donc né. Très rapidement, il se fait une réputation de la pire espèce. Carnage tue sans vergogne et devient l'ennemi le plus barbare du tisseur. Ce dernier ne peut d'ailleurs pas le vaincre tout seul, ce qui pousse Peter Parker à demander de l'aide à Venom. C'est de là que né leur toute première alliance. Venom et Spider-Man sont alors main dans la main pour arrêter un ennemi commun. C'est d'ailleurs de sa confrontation avec Carnage que Venom est devenu l'anti-héros que l'on connaît aujourd'hui, perdant ainsi son statut de simple super-vilain.

Carnage ©Marvel Comics

Depuis, Venom et Carnage s'affrontent régulièrement. Ce dernier désire en effet tuer son père, pour être l'unique symbiote. D'autres symbiotes ont également débarqué dans l'univers Marvel comme Toxin ou Anti-Venom. Et Carnage demeure un super-vilain récurrent des comics, mettant régulièrement un sacré bordel. Vous pouvez dorénavant le retrouver en version live dans Venom 2, au cinéma dès le 20 octobre :