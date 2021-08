Venom 2 : Tom Hardy évoque le crossover et un troisième film

Quel sera l'avenir de Tom Hardy dans l'univers Spider-Man après "Venom : Let There Be Carnage" ? L'acteur évoque le fameux crossover très attendu avec l'Homme-Araignée et parle déjà d'un possible troisième épisode sur son personnage.

L'univers étendu de Sony à ses débuts Le film Venom est pour l'instant la seule pièce visible de l'univers étendu développé autour de Spider-Man chez Sony. En attendant Morbius qui arrivera le 19 janvier 2022 dans nos salles, le prochain événement est la sortie le 20 octobre de Venom : Let There Be Carnage. Une suite avec toujours Tom Hardy dans le rôle d'Eddie Brock. Derrière la caméra, Andy Serkis a pris la place de Ruben Fleischer. La principale attraction est la mise en avant de Woody Harrelson en Cletus Kasady/Carnage. Le grand ennemi de Venom a commencé à se montrer dans les premiers trailers et on ne sait pas s'il est voué à s'éterniser dans l'univers étendu. Quoi qu'il en soit, le studio a un plan sur la durée et va introduire plusieurs personnages connus dans l'entourage de l'Homme-Araignée. Ce dernier va même finir par faire son apparition dans les films, toujours sous les traits de Tom Holland. Sony a décide de laisser le personnage encore un peu dans le MCU pour No Way Home puis il reviendra ensuite à la maison pour une utilisation encore très secrète. Spider-Man 3 ©Sony Pictures Releasing France Une rencontre Venom/Spider-Man à venir ? Les fans attendent en particulier deux choses. D'abord, la constitution des Sinistres Six. Ensuite, la rencontre entre Spider-Man et Venom. Impossible de s'imaginer que Sony ne va pas se laisser tenter par l'une de ces deux idées. Lors d'une interview chez Esquire, Tom Hardy n'a pas caché son profond désir de voir naître le crossover entre son personnage et Peter Parker. Je m'en voudrais si je n'essayais pas de piloter une quelconque connexion. Je ne ferais pas ce job si je n'étais pas éveillé et ouvert à toutes les opportunités ou si je n'étais pas excité par cela. On ose imaginer que Sony aura assez de flair pour permettre la rencontre entre les deux ennemis, même si Venom est davantage décrit comme un anti-héros avec cette incarnation que comme une pure entité maléfique. Rien n'a encore été communiqué sur le moment où Spider-Man va repasser chez Sony. Tout porte à croire que nous en saurons plus après sa dernière aventure chez Marvel et le multivers a des chances d'être utilisé. En attendant, Tom Hardy commence à évoquer un possible Venom 3 : Un troisième film n'aura pas le fin vert avant que le second soit un succès, mais le studio était vraiment, vraiment enchanté par le deuxième.