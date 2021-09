Venom 2 : un autre symbiote pourrait apparaître dans le film

« Venom : Let There Be Carnage » promet d'être largement plus explosif que le premier opus. Il se pourrait même que le film d'Andy Serkis mette en scène un autre méchant de l'univers de Venom, un autre symbiote du nom de Toxin.

Venom : succès populaire et échec critique

Face au succès toujours intact de l'univers Spider-Man, Sony Pictures a décidé d'offrir à Venom son propre film. Ennemi emblématique du tisseur dans les comics, le personnage a fait une première apparition dans le Spider-Man 3 de Sam Raimi en 2008 sous les traits de Topher Grace. Malheureusement pour les fans, le traitement du célèbre symbiote n'a pas fait l'unanimité. Il faut ensuite attendre 2018 pour voir Venom revenir sur le devant de la scène à travers son propre long-métrage.

Réalisé par Ruben Fleischer, le film met en scène Tom Hardy dans la peau d'Eddie Brock. Le reste de la distribution se compose notamment de Michelle Williams, Riz Ahmed ou encore Reid Scott.

Eddie Brock (Tom Hardy) - Venom ©Sony Pictures

Pour autant, Venom s'est fait totalement descendre par les critiques. Ces dernières ont pointé du doigt un métrage qui manquait de violence, de noirceur et de maturité. Pourtant, l’œuvre a cartonné au box-office avec plus de 856 millions de dollars de recettes (pour un budget de 100 millions). Face à ce succès populaire et cet échec critique, Sony a décidé de lancer la production d'une suite, tout en se séparant de Ruben Fleischer. Ainsi, Venom : Let There Be Carnage est mis en scène par Andy Serkis tandis que le terrible Carnage est incarné par le talentueux Woody Harrelson.

Toxin sera-t-il de la partie ?

Attendu pour le 20 octobre prochain, Venom 2 va mettre en scène le terrible Carnage, l'un des pires ennemis de Spider-Man, mais aussi de Venom. Le symbiote, certainement le plus agressif de l'univers Marvel, a régulièrement poussé Peter Parker et Eddie Brock à faire équipe pour l'arrêter. Mais il se pourrait que Carnage et Venom ne soient pas les seuls symbiotes du film. En effet, les fans les plus observateurs ont remarqué la présence de Toxin dans la dernière bande-annonce.

Patrick Mulligan (Stephen Graham) - Venom : Let There Be Carnage ©Sony Pictures

En effet, les différentes images partagées par Sony ont mis en scène le détective Patrick Mulligan, incarné à l'écran par Stephen Graham. Ce dernier lisait notamment un journal du Daily Bugle contenant lui-même différents easter eggs. Dans les comics, Mulligan est également un dangereux symbiote, puisqu'il est l'hôte de Toxin. Dans de nouvelles notes d'intention du film qui ont fait surface sur le net, Stephen Graham explique que son personnage est mentalement instable :

Il a eu un incident majeur en tant que jeune recrue, lorsqu'il a tiré sur une jeune fille. Cela l'a marqué mentalement et il a perdu l'audition de son oreille gauche, ce qui est devenu un handicap pour sa carrière dans la police et l'a affecté à des emplois subalternes. Il était constamment ignoré par la hiérarchie du système policier, et c'est un homme en colère et amer.

Le comédien a également déclaré que Mulligan en veut à Eddie Brock, et qu'il est jaloux de sa condition :

Eddie a la dernière interview avec Cletus Kasady. Mulligan est jaloux et pense qu'il devrait faire cet entretien, et pas un journaliste voyou et arrogant.

Qui est Toxin ?

Dans les comics Toxin est créé en 2004 par Peter Milligan et Clayton Crain. Toxin est le fils de Carnage et le petit-fils de Venom. Les symbiotes se reproduisent en effet de manière asexuée, et Toxin est le 1000ème individu de sa génération (Venom étant le 998e et Carnage le 999e). Toxin est le seul symbiote que Spider-Man considère réellement comme un allié, même si ce dernier s'est également associé à plusieurs reprises avec Venom. Carnage tenta de tuer Toxin dès la naissance, mais Venom est intervenu à temps pour sauver ce nouveau symbiote.

Toxin ©Marvel Comics

A la mort de Mulligan, Eddie Brock a été pendant un temps le nouvel hôte de Toxin, avant que ce dernier ne choisisse Flash Thompson comme nouveau partenaire. Puisque Mulligan apparaîtra dans Venom : Let There Be Carnage, il est possible que Toxin fasse lui aussi un caméo, ou en tout cas que son introduction soit annoncée pour un prochain volet. Réponse le 20 octobre prochain !