Venom 3 : bonne nouvelle pour le film avec Tom Hardy

Maintenant qu'un accord a été trouvé entre le syndicat des acteurs et actrices SAG-AFTRA et les studios, représentés par l'AMPTP, les films peuvent reprendre leur production. Et parmi eux "Venom 3", qui a repris son tournage, ce que l'acteur Tom Hardy a célébré avec une photo où il est apparemment très, très heureux !

La production de Venom 3 reprend

L'aventure aurait pu s'arrêter dès le premier film Venom, sorti en 2018 et descendu par la critique américaine et internationale. Mais les spectateurs ont été nombreux à se rendre dans les cinémas pour découvrir l'histoire de l'ennemi de Spider-Man, interprété par un Tom Hardy convaincant dans le rôle du journaliste Eddie Brock, possédé par le symbiote extraterrestre Venom. Avec plus de 856 millions de dollars de recettes au box-office mondial pour un budget estimé aux alentours de 110 millions, les studios ont logiquement produit sa suite en 2021, Venom : Let There Be Carnage.

Venom : Let There Be Carnage ©Sony Pictures

Pour ce deuxième film, la tendance s'est alors inversée, avec une meilleure réception critique et une performance moindre - mais toujours rentable - au box-office avec 506 millions de dollars de recettes globales. Largement suffisant pour engager un troisième film, dans un Sony's Spider-Man Universe qui prend de l'épaisseur avec, par ailleurs, la sortie en 2002 de Morbius et prochainement celle de Madame Web.

Tom Hardy très heureux de la reprise du tournage

Venom 3 a ainsi repris son tournage, la grève SAG-AFTRA enfin levée, et Tom Hardy a célébré son retour sur les plateaux avec un post sur Instagram (ci-dessous), une photographie où on le voit bière à la main et sourire gigantesque sur un visage radieux.

Tom Hardy ©Instagram

La photo, simplement légendée d'un emoji coeur, est très drôle parce qu'y apparaît aussi Kelly Marcel, scénariste des deux premiers films Venom, officie pour le troisième en tant que scénariste et réalisatrice. Et alors que TomHardy semble vivre sa meilleure vie, Kelly Marcel a l'air elle au bout de la sienne...

Amusante, la photographie donne aussi une information sur le look d'Eddie Brock pour Venom 3, et le logo de son t-shirt suggère une connexion directe les scènes post-générique de Venom : Let There Be Carnage et de Spider-Man : No Way Home. Dans la première, Eddie et Venom étaient transportés dans le MCU, où ils apercevaient alors Spider-Man à la télévision. Et dans la seconde (ci-dessous), qui commence aussi au même endroit, Eddie Brock est rappelé dans son propre univers, en laissant cependant un "morceau" de symbiote dans le MCU. Dans ces scènes, il porte le même t-shirt qu'on peut voir sur la photo postée sur Instagram, ce qui indique ainsi que la connexion avec le MCU pourrait être exploitée dans Venom 3...