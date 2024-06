Venom 3 : Tom Hardy de retour dans une bande-annonce drôle et explosive

Sony Pictures vient de dévoiler la première bande-annonce de "Venom 3", toujours porté par Tom Hardy. Le film de super-héros sortira dans les salles le 30 octobre.

Venom 3 : la bande-annonce est là !

Trois ans après Venom : Let There Be Carnage (2021), Eddie Brock va encore avoir des problèmes à gérer dans Venom 3. Titré Venom: The Last Dance, il s'agira normalement de la dernière aventure de l'antihéros interprété par Tom Hardy. Aux côtés de l'acteur, on retrouvera Juno Temple et Chiwetel Ejiofor. Si les rôles de ces derniers étaient encore assez obscurs, on peut enfin les découvrir avec une première bande-annonce généreuse, dévoilée par Sony Pictures.

Sur ces images (vidéo en une d'article), on retrouve Eddie et son Symbiote qui continue de terrifier (et de dévorer) des petits criminels. Mais malgré le temps qu'ils ont déjà passé ensemble, le duo a encore du mal à se synchroniser pour sortir à l'unisson leur fameuse réplique "Nous sommes Venom". Dès lors, on peut s'attendre à ce que Venom 3 soit encore un bon mélange d'humour et de grand spectacle, avec une vraie part de comédie obtenue par la maladresse de Venom et d'Eddie. Mais l'action sera aussi au rendez-vous, avec l'intervention d'autres Symbiotes, venus de la planète de Venom, vont débarquer sur Terre.

Au programme de Venom 3

Une unité militaire, menée par Chiwetel Ejiofor, va d'abord intervenir pour capture Venom et Eddie, qui deviendront donc des fugitifs dans ce troisième film. Dans le même temps, la scientifique interprétée par Juno Temple devrait mener des expériences sur Mulligan (Stephen Graham), ce qui pourrait introduire Toxin dans le film. Avant que des créatures toujours plus imposantes et terrifiantes ne viennent tout exploser...

La question est alors de savoir si Venom et Eddie s'en sortiront ou s'ils auront droit à une fin tragique. Réponse le 30 octobre dans les salles.