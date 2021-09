Venom : bientôt un crossover avec Spider-Man ? Andy Serkis répond

Tandis que « Venom : Let There be Carnage » est attendu pour le mois d'octobre, le cinéaste Andy Serkis est revenu sur une des questions que tous les fans se posent : à quand le crossover entre Venom et Spider-Man ?

Venom : Let There be Carnage

Attendu pour le 20 octobre prochain, Venom : Let There be Carnage est la deuxième aventure en solitaire pour le puissant Venom. En 2018, Ruben Fleischer met en scène le premier opus. Malheureusement pour Sony, Venom reçoit des critiques désastreuses, surtout de la presse. Pour autant, le long-métrage est un triomphe au box-office avec plus de 856 millions de dollars de recettes (pour un budget de 100 millions). Suite à ce succès, Sony décide produire une suite, mais néanmoins de se séparer de Ruben Fleischer. Le studio engage en effet Andy Serkis pour mettre en scène cette suite.

Carnage (Woody Harrelson) - Venom : Let There be Carnage ©Sony Pictures

Intitulé Venom : Let There be Carnage, ce deuxième volet va, comme son nom l'indique, présenter le terrible Carnage. Le pire symbiote de l'univers Marvel va être incarné par Woody Harrelson. Le reste du casting se compose notamment de Tom Hardy et de Michelle Williams de retour dans leurs personnages, mais également de Naomie Harris et de Stephen Graham.

Bientôt un crossover avec Spider-Man ?

Même si ce nouveau Venom est très attendu notamment pour la présence de Carnage, Spider-Man ne figurera toujours pas dans le film. C'est une des grosses attente des fans : le crossover entre l'araignée et le symbiote. Lors d'une récente interview avec The Direct, Andy Serkis a été interrogé sur la probabilité de voir cette rencontre se produire à l'écran. Une question à laquelle il a répondu, d'une main de fer : « Bien sûr que ça va arriver ! ». Découvrez la citation complète du metteur en scène :

C’est la question qui est sur toutes les lèvres. Ils veulent savoir si Venom va rencontrer Spider-Man, mais personnellement je pense que cela n’arrivera jamais. Je ne fais que plaisanter, bien sûr que ça va arriver ! Reste à savoir quand vous voulez y arriver, et aussi, quel est l'intérêt. Si les gens veulent plus d’histoires de Venom, alors, pour passer directement à Spider-Man, vous pourriez oublier tant de grands super-vilains. Donc, d’une certaine manière, en vous précipitant, vous pourriez fermer la porte.

Les fans n'attendent qu'une chose : revoir Spider-Man et Venom dans le même film. Pour le moment, ce n'est arrivé qu'une seule fois : en 2007 dans Spider-Man 3. En fin de compte, il est clair qu'Andy Serkis se concentre uniquement sur la construction de l'univers de Venom, et que pour le moment, il n'est pas encore question d'introduire Spider-Man. Surtout que la rencontre entre les deux personnages peut se faire dans l'autre sens. C'est à dire qu'au lieu que Spider-Man rejoigne l'univers Venom de Sony, il est également possible que Venom apparaisse dans le Marvel Cinematic Universe. Et franchement, ça serait encore plus excitant de voir la chose se produire dans ce sens là...