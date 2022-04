Venom : cette énorme différence physique du personnage par rapport aux comics

Le Venom que l'on a découvert dans le film éponyme sorti en 2018 n'est pas vraiment le même que celui qui a été présenté dans les comics. Avez-vous remarqué cette énorme différence physique par rapport à la version papier ?

Venom : un antagoniste devenu héros d'un film

Depuis que Disney a popularisé la formule de l'univers étendu avec son MCU, nombreux sont ceux qui veulent à leur tour bâtir le leur. Sony, détenteur des droits de Spider-Man, a compris qu'il y avait une carte à jouer en créant quelque chose autour du personnage. C'est ainsi qu'a été lancé le Sony's Spider-Man Universe avec Venom comme première pierre à l'édifice.

Le film peut compter sur Tom Hardy dans le rôle principal. Après avoir affronté Batman dans The Dark Knight Rises, il s'illustre dans un nouveau projet tiré de comic books. Le public le découvre devant la caméra de Ruben Fleischer en Eddie Brock, un journaliste qui décide d'enquêter sur la mystérieuse entreprise Life Foundation. C'est à ce moment qu'il entre en contact avec le symbiote, une entité alien qui le fait se transformer en Venom.

Venom ©Sony Pictures Entertainment

Malgré des retours négatifs de la presse, le film est une réussite financière. Avec 856 millions de dollars remportés dans le monde entier, il légitime aux yeux de Sony leur idée de construire un univers étendu. Sauf qu'au moment où Venom sort, l'affiliation avec Spider-Man est volontairement éclipsée.

Un personnage revu et corrigé

Lorsque Venom est créé dans les comics, il provient en premier lieu de Peter Parker. Ce dernier est la cible du symbiote, qui s'accroche à lui et le fait se transformer en une version dark de Spider-Man. On a notamment pu le voir au cinéma dans le dernier opus de la trilogie signée Sam Raimi. Or, ici, il a fallu trouver un subterfuge pour revoir l'origin story du personnage car il n'était pas encore question d'évoquer l'Homme-araignée.

Eddie Brock a bien été repris mais il a vu son histoire changer significativement. Ainsi, s'il reste un journaliste, on ne le suit plus lors de son enquête sur un tueur en série qui l'amène à sombrer du côté obscur. La Life Foundation sert donc de motif pour justifier la transformation en Venom. Vous aurez cependant remarqué qu'il n'est pas exactement tel qu'on le connaît dans la version papier car il ne possède pas la fameuse araignée blanche sur le torse. Comme on le disait précédemment, cet élément emblématique a été retiré pour éviter de créer une connexion trop évidente avec Spider-Man. Peut-être qu'il sera repris par la suite puisque l'univers étendu est désormais en marche pour de bon.