Venom : la production dévoile de nombreux concept-arts de Carnage

Paolo Giandoso, un célèbre artiste qui crée des concept-arts, a partagé ses travaux sur le premier "Venom". Il a notamment créé des aperçus de Carnage, qui devait initialement être dans le film. Aujourd'hui, il dévoile ses œuvres d'art.

Venom : la déception des fans

Sorti en 2018, Venom est le premier film de super-héros qui se concentre intégralement sur un super-vilain. Produit par Sony, et réalisé par Ruben Fleischer, le film s'est avéré être une déception pour les fans de comics. Détruit par les critiques professionnelles, il a néanmoins été un énorme succès au box-office pour le studio. Il a rapporté plus de 856 millions de dollars de recettes à travers le monde. Pourtant, Venom aurait dû être bien plus que la version finale proposée en salles. Initialement, le long-métrage devait être classé R et devait mettre en scène le puissant Carnage. Au final, Venom a reçu une interdiction PG-13. Et Carnage n'a fait qu'une minuscule petite apparition sous sa forme humaine dans la scène post-générique. L'occasion de découvrir Woody Harrelson dans la peau du vilain, qui sera heureusement de retour dans Venom : Let There Be Carnage.

Des concept-arts superbes

Partagés par The Venom Site, de nombreux concept-arts ont révélé les premiers aperçus de Carnage. Réalisées par Paolo Giandoso, ces œuvres d'art offrent de superbes coups d’œil sur différents personnages de l'univers Venom. Paolo Giandoso est un nom connu dans le milieu. Il a participé à de nombreux films de super-héros comme Venom, Ant-Man, Captain America : Le Soldat de l'Hiver ou encore Wonder Woman. Son travail sur Venom permettait d'appréhender de nombreux symbiotes qui n'ont finalement pas été retenus dans le film. Parce qu'outre la présence de Carnage, Paolo Giandoso avait également imaginé les designs de Riot, d'Anti-Venom, et de Toxin, trois autres célèbres symbiotes de l'univers Marvel.

Pour rappel Venom : Let There Be Carnage verra les retours de Tom Hardy dans le rôle d'Eddy Brock et de Michelle Williams dans celui d'Anne Weying. Woody Harrelson enfilera le costume de Carnage. À la réalisation, c'est Andy Serkis qui a été engagé pour faire suite à Ruben Fleischer. Le film est sans cesse repoussé et est pour le moment prévu pour le 23 juin 2021, si tout va bien. Mais Sony a déclaré ne pas vouloir sortir ses blockbusters tant que la crise sanitaire du Covid-19 fait rage...