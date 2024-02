Assassiné à sa sortie, ce film de super-héros prend sa revanche sur Netflix

Disponible depuis le 25 février dernier, le film de super-héros "Venom : Let There Be Carnage", s'impose sur Netflix et se hisse directement dans le Top 5 des films les plus visionnés en France. Une belle revanche après avoir été assassiné à sa sortie en salles.

Venom : Let There Be Carnage, une suite attendue

En 2021, soit trois ans après le succès du premier volet qui avait rapporté 850 millions au box-office mondial, Venom faisait son retour dans les salles dans la suite baptisée Let There Be Carnage.

Mis en scène par Andy Serkis, le long-métrage se déroule un an après les événements du premier, explorant davantage la relation complexe entre le journaliste Eddie Brock (Tom Hardy) et l'alien symbiote Venom, cohabitant dans un même corps. Ce second volet consacré à l'anti-héros Marvel introduit de nouveaux antagonistes, notamment Cletus Kasady/Carnage, interprété par Woody Harrelson, un tueur en série qui devient l'hôte d'un autre symbiote plus dangereux.

Initialement prévu pour une sortie en 2020, le film a subi plusieurs reports en raison de la pandémie de COVID-19. Finalement sorti en octobre 2021, Venom : Let There Be Carnage a navigué à travers une période incertaine pour l'industrie cinématographique, avec des cinémas fonctionnant à capacité réduite ou fermés dans de nombreuses régions du monde.

Essayez Netflix 1 mois gratuit avec Canal+

Malgré une sortie dans une période incertaine, le film a tout de même engrangé plus de 500 millions de dollars de recettes au box-office mondial, pour un budget estimé à 110 millions. Mais il a surtout souffert d'une très mauvaise presse. Ainsi, chez nos confrères d'AlloCiné, il a obtenu la note de 2,1/5 en critiques spectateurs et 1,7/5 en critiques presse. À l'étranger, sur Rotten Tomatoes, il affiche un score de 54% de critiques négatives (mais d'un excellent retour public avec 84% d'avis positifs). Sur IMDB, il dispose d'une moyenne de 5,9/10 (sur plus de 256 000 notes attribuées par les spectateurs). Enfin, du côté de Metacritic, on peut voir la note de 49/100 en avis critique, et 6,3/10 en avis spectateurs.

Le film prend sa revanche sur Netflix

Malgré son lot de mauvaises critiques, Venom : Let There Be Carnage s'est imposé sur Netflix ces derniers jours, en se faisant une place dans le Top 10 des contenus les plus visionnés. À l'heure où nous écrivons ces lignes, il se trouve à la troisième position des films les plus regardés de la plateforme en France, deux jours après son arrivée.

Un bon moyen pour les spectateurs de patienter, avant de découvrir Venom 3, attendu dans les salles le 6 novembre 2024.